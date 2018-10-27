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كُتّاب وآراء
السجن لشاب حاول اغتيال وزير الداخلية الباكستاني
قضت إحدى محاكم مكافحة الإرهاب الباكستانية، اليوم السبت بالسجن 30 عاما ضد متهم بالشروع في قتل وزير الداخلية الباكستاني السابق أحسن إقبال، الذي أصيب بطلق ناري في الاعتداء خلال شهر ماي الماضي.
وأصدر القاضي سيد علي عمران الحكم بالسجن 30 عاما وشهرين بحق الشاب عابد حسين جراء إطلاق النار على إقبال، بسبب اعتقاده أن الحكومة كانت قد ارتكبت جريمة "التجديف ضد الإسلام" قبل شهور، بحسب صحيفة "داون" المحلية.
وسيتوجب على المدان، البالغ من العمر 22 عاما، دفع غرامة مالية بقيمة 280 ألف روبية أيضا، أي ما يعادل حوالي 1800 يورو.
وكان الهجوم قد وقع في 6 ماي الماضي عندما أطلق حسين النار، من على مسافة متر ونصف، على الوزير لدى ختمه خطابا أمام مجموعة من المسيحيين قرب مسقط رأسه في منطقة ناروال.