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الرئيسية | خارج الحدود | اضطراب صحي يلازم الرئيس الغابوني في السعودية

اضطراب صحي يلازم الرئيس الغابوني في السعودية

اضطراب صحي يلازم الرئيس الغابوني في السعودية
هسبريس ـ مُتابعة
السبت 27 أكتوبر 2018 - 17:51

لا يزال الرئيس الغابوني علي بونغو اونديمبا في مستشفى بالعاصمة السعودية الرياض نتيجة تعرضه لـ"حالة إعياء خفيف"، كما أن "حالته ليست خطيرة" وفقا لرئاسة الغابون.

المتحدث باسم الرئاسة، أكي نجوني، في تصريحات لوسائل الاعلام عقب الإدلاء بصوته في الأنتخابات التشريعية التي تجرى اليوم في البلاد، قال: "صراحة حالته ليست خطيرة. إنه إعياء خفيف بسبب النشاط المكثف في الأشهر الأخيرة".

وأضاف نجوني ضمن التصريح نفسه: "الأطباء يعتبرون أنه يحتاج إلى الراحة. لذا فهذا ما فعله، لكن الأمر يتعلق بمجرد حالة إعياء خفيف".

وحضر علي بونغو الأسبوع الجاري، وعمره 59 عاما، قمة للاستثمارات في الرياض؛ وكشفت وسائل اعلام سعودية عن دخوله إلى المستشفى.

ويتولى بونغو رئاسة الغابون منذ عام 2009، بعد وفاة والده عمر بونغو الذي تولى السلطة طيلة 41 عاما، وأثارت إعادة انتخابه، في عام 2016، أزمة سياسية خطيرة أسفرت عن سقوط عدد من القتلى.

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