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كُتّاب وآراء
حكومة كتالونيا ترفض الإدانة القضائية للانفصاليين
تعتزم الحكومة الكتالونية عدم الاعتراف بأي إدانة قانونية لساسة ونشطاء حركة استقلال الإقليم عن إسبانيا.
وقال رئيس إقليم كتالونيا كويم تورا، اليوم السبت، في برشلونة: "لن نقبل بحكم لا يدل على إطلاق سراح المدعى عليهم".
وقررت المحكمة العليا في مدريد، بعد عام من التحريات، توجيه دعوى ضد نائب رئيس إقليم كتالونيا اوريول جونكويراس، وسبعة عشر شخصا آخرين، بتهمة التمرد والعصيان والاختلاس.
ولم يتحدد موعد للمحاكمة حتى الآن، إلا أن بعض وسائل الإعلام ترى أن النظر ضمن هذه القضية سيبدأ مع مطلع العام المقبل.
وقال تورا، في خطاب، إنه يطالب بإطلاق سراح جميع المتهمين، وأيضا بالسماح لكارليس بوجديمون، رئيس الإقليم السابق الداعي للانفصال عن إسبانيا والمتواجد حاليا في المنفى الاختياري، بالعودة إلى وطنه.
وحذر رئيس الحكومة الإقليمية الكتالونية من كون أن حكم بالإدانة سيؤدي إلى رد فعل يتسم بالحسم والقوة والتضامن.
وكانت مدريد وضعت كتالونيا، في خريف 2017، تحت الإدارة القسرية بعد تنظيمها استفتاء للاستقلال يتعارض مع الدستور الإسباني، في الأول من أكتوبر 2017، وما أعقبه من اتخاذ قرارا أحادي بالاستقلال.
وهناك تسعة من السياسيين والنشطاء، المنتمين للحكومة المحلية آنذاك والمناصرين لحركة الاستقلال، ما يزالون داخل السجون في إسبانيا، بينما هرب البعض الآخر إلى الخارج.