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الرئيسية | خارج الحدود | حكومة كتالونيا ترفض الإدانة القضائية للانفصاليين

حكومة كتالونيا ترفض الإدانة القضائية للانفصاليين

حكومة كتالونيا ترفض الإدانة القضائية للانفصاليين
هسبريس ـ مُتابعة
السبت 27 أكتوبر 2018 - 22:51

تعتزم الحكومة الكتالونية عدم الاعتراف بأي إدانة قانونية لساسة ونشطاء حركة استقلال الإقليم عن إسبانيا.

وقال رئيس إقليم كتالونيا كويم تورا، اليوم السبت، في برشلونة: "لن نقبل بحكم لا يدل على إطلاق سراح المدعى عليهم".

وقررت المحكمة العليا في مدريد، بعد عام من التحريات، توجيه دعوى ضد نائب رئيس إقليم كتالونيا اوريول جونكويراس، وسبعة عشر شخصا آخرين، بتهمة التمرد والعصيان والاختلاس.

ولم يتحدد موعد للمحاكمة حتى الآن، إلا أن بعض وسائل الإعلام ترى أن النظر ضمن هذه القضية سيبدأ مع مطلع العام المقبل.

وقال تورا، في خطاب، إنه يطالب بإطلاق سراح جميع المتهمين، وأيضا بالسماح لكارليس بوجديمون، رئيس الإقليم السابق الداعي للانفصال عن إسبانيا والمتواجد حاليا في المنفى الاختياري، بالعودة إلى وطنه.

وحذر رئيس الحكومة الإقليمية الكتالونية من كون أن حكم بالإدانة سيؤدي إلى رد فعل يتسم بالحسم والقوة والتضامن.

وكانت مدريد وضعت كتالونيا، في خريف 2017، تحت الإدارة القسرية بعد تنظيمها استفتاء للاستقلال يتعارض مع الدستور الإسباني، في الأول من أكتوبر 2017، وما أعقبه من اتخاذ قرارا أحادي بالاستقلال.

وهناك تسعة من السياسيين والنشطاء، المنتمين للحكومة المحلية آنذاك والمناصرين لحركة الاستقلال، ما يزالون داخل السجون في إسبانيا، بينما هرب البعض الآخر إلى الخارج.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - Peace السبت 27 أكتوبر 2018 - 23:26
بصراحة صدفة و مع بداية "حراك الريف" ذهبت الى كاتالونيا في عطلة خاصة للتمتع بالبحر و الشمس قليلا في "منتجع سياحي" تابع لهولاندا و كان كل شيء هادئ و الكاتالونيين يعني ناس محترمين و يكرمون الضيف و بشوشين و حتى الهولانديين كانوا منظمين جيدا و قضيت ايما جميلة جدا و كان الجو ايضا رائع. و بعد رجوعي مباشرة بدات احداث الريف تهدا و كاتالونيا تطالب بالاستقلال. انا لست مع الانفصال و لكن تصوروا معي كيف سيكون موقف العالم من المغرب لو القى القبض على ابراهيم غالي و جماعة البوليساريو?! و كيف قامت الدنيا و لم تقعد عندما القي القبض على الزفزافي و من معه. لماذا الكيل بمكيالين اذن?! لا تتدخلوا في شؤوننا فهذا ربما سيسقطكم في تناقضات مع انفسكم.
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