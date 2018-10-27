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كُتّاب وآراء
الحريري: حكومة لبنان الجديدة بلا خاسر أو منتصر
قال الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة اللبنانية سعد الحريري، اليوم السبت، إن إعلان التشكيلة الحكومية الجديدة سيتم في غضون الأيام القليلة المقبلة.
وأضاف الحريري، في تصريح عقب لقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري في بيروت، أن المهم هو تشكيل حكومة وحدة وطنية تحاكي التحديات دون وجود خاسر أو منتصر، مشيرا إلى "العمل على حل عقدة صغيرة تواجه إعلان التشكيلة الوزارية".
من جهة أخرى، وصف الحريري اللقاء الذي جمعه برئيس مجلس النواب بـالإيجابي، مؤكدا أن جميع الأطراف تقدم تضحيات.
جدير بالذكر أن حديث سعد الحريري عن اقتراب إعلان الحكومة هو الرابع من نوعه منذ مطلع أكتوبر الجاري.
وبعد انتخابات نيابية شهدتها البلاد طلب الرئيس اللبناني ميشال عون، في ماي الماضي، من الحريري، زعيم "تيار المستقبل"، تشكيل حكومة جديدة، وهو ما لم يتم، وسط تبادل اتهامات بين القوى السياسية بشأن المسؤولية عن التأخير.
وكان الرئيس المكلف أعرب، سابقا، عن تمسك الرئيس عون بحقيبة "وزير العدل" لمصلحة تياره "الوطني الحر"، بعد أن أبدى مرونة بمنحها إلى "حزب القوات اللبنانية".
ويشير متتبعون لملف تشكيل حكومة بيروت أن السجال حول حقيبة العدل حسم لمصلحة عون، فيما يعمل الحريري على تأمين حقيبة بديلة لـ "حزب القوات" من حصة "تيار المستقبل".