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كُتّاب وآراء
ارتفاع شديد للحرارة في هضبة "شينغهاي التبت"
أظهرت بيانات صينية أن درجات الحرارة في الجزء الشمالي الشرقي من هضبة شينغهاي التبت الشاسعة ارتفعت بوتيرة أسرع بأكثر من ثلاث مرات من المتوسط العالمي.
وغالبا ما توصف هذه المنطقة بأنها "سقف العالم"، وتمتد الهضبة بطول يتجاوز الألف كيلومتر من الشمال إلى الجنوب، وأكثر من ألفي كيلومتر من الشرق إلى الغرب، وهي منبع كثير من أطول الأنهار في العالم، بما في ذلك نهر يانغتسي، وتتسم بنظام بيئي هش وحساس للاحتباس الحراري.
وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا"، نقلا عن بيانات من إقليم تشينغهاي، أن متوسط درجات الحرارة في قطاع الهضبة قفز 0.43 درجة مئوية في العقد، مقارنة مع متوسط عالمي يبلغ 0.12 درجة مئوية، كما أشارت الإحصاءاتإلى أن المنطقة أصبحت أكثر رطوبة في الفترة بين عامي 1961 و2017.