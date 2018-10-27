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الرئيسية | خارج الحدود | مقتل 8 أشخاص في إطلاق للرصاص بمعبد يهودي

مقتل 8 أشخاص في إطلاق للرصاص بمعبد يهودي

مقتل 8 أشخاص في إطلاق للرصاص بمعبد يهودي
هسبريس ـ مُتابعة
السبت 27 أكتوبر 2018 - 20:50

قتل ثمانية أشخاص على الأقل وأصيب ستة آخرون، اليوم السبت، في حادث إطلاق نار بالقرب من كنيس يهودي بمدينة بيتسبيرغ، بولاية بنسلفانيا الأمريكية، حسب آخر حصيلة رسمية أعلنتها السلطات المحلية.

وقال مدير الأمن العام بمدينة بيتسبيرغ ويندل هيسريش، في مؤتمر صحفي، إن أربعة عناصر من الشرطة يوجدون من بين الجرحى، مشيرا إلى أن حياتهم ليست في خطر، لكن المصابين الآخرين يوجدان في حالة حرجة.

وجرى إطلاق النار داخل كنيس "شجرة الحياة"، حيث كان مصلون يهود يتجمعون، وقال متحدث باسم الشرطة لوسائل الإعلام الأمريكية، في مكان الحادث، إن "المشتبه به في عملية إطلاق النار اعتقل".

وندد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بـ"الكراهية في الولايات المتحدة" بعد عملية إطلاق النار في بيتسبيرغ، معربا عن تخوفه من أن تكون حصيلة الضحايا "أكثر فداحة مما تم التداول به حتى الآن".

وقال ترامب للصحافيين: "الكراهية التي تشهدها بلادنا، وفي مختلف أرجاء العالم، أمر رهيب"، كما أعرب عن رغبته بتشديد القوانين الخاصة بأحكام الاعدام، وأضاف: "عندما يقوم أشخاص بعمل من هذا النوع لا بد من أن يحكم عليهم بالإعدام".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - ايت الراصد:المهاجر السبت 27 أكتوبر 2018 - 21:16
من خلال رصدي لفترات انتخابية متعاقبة خاصة عند حملة ترامب لا حظت انه تكثر عمليات اجرامية اما بتفجير عبوات او قتل أشخاص بدعوى ان هناك ارهابا او كراهية الاخر او من هم ضد السامية ..؟!؟ولايجب ان ننسى اضرفة المتفجرات والتي توصل بها اوباما وهيلاري كلنتون واخرون اكثر رفضا لسياسة ترامب ...وهاهي الانتخابات على الأبواب والذي يريد الديمقراطيون ان ينجحوا فيها ويفشلوا مخططات ترامب...
كما ان هذا الامر لاحظناه بالمغرب قبيل الانتخابات
حيث تفكيك عدة خلايا يُزعم انها "ارهابية" كل هذا من اجل إيصال رسائل مشفرة تدل على ان الذين يريدون سياسة التخويف للإخضاع والهيمنة وتنميط الجميع في بوثقة واحدة يقولون: بدوننا لايمكن ان يكون هناك استقرار اجتماعي اوامن عام ..او رفاه ...عندما احس ترامب قبل أسابيع بانه سيتعرض للعزل صرح بانه اذا تم عزله سيكون هناك فقراء اكثر وسيزدادالفقر بامريكا ؟!؟...
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8
2 - MATADOR السبت 27 أكتوبر 2018 - 21:21
طبعا سيقولون ان الجالني عربي مسلم اما لو كاك امريكي سيقولون مختل عقليا
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2
3 - karim السبت 27 أكتوبر 2018 - 21:39
هاهو رئيس أقوى دولة في العالم ينادي علانية بتطبيق عقوبة الإعدام،وعندنا لازالت بعض الجمعيات"الحقوقية"تطالب صباح مساء بإلغاء هذه العقوبة رغم أنها لم تعد تطبق ببلادنا.
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