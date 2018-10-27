24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|27
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:13
|07:39
|13:16
|16:16
|18:44
|19:59
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- رئيس البرتغال يشيد بدور الملك في محاربة التطرّف
- البحرية الملكية تنقذ 16 قاربا للهجرة السرية
- عقارات وسيارات "الضحايا" تثير استغراب دفاع الصحافي بوعشرين
- نبيلة معن تطرب جماهير مهرجان فني بالبحرين
- عبادي .. المغرب والتعايش
عقارات وسيارات "الضحايا" تثير استغراب دفاع الصحافي بوعشرين (5.00)
نقابيون: تشغيل مصفاة "سامير" يخفض أسعار المحروقات بدرهميْن (5.00)
- سرعة فائقة لإبقاء الساعة الإضافية طول السنة .. التنفيذ ابتداءً من الغد - (246)
- "قرار مفاجئ" يعيد نقاش تغيير الساعة القانونية إلى الواجهة بالمملكة - (172)
- الريسوني: إبقاء "التوقيت الصيفي" جريء ومدروس - (128)
- "أغلبية العثماني" تسائل الحكومة عن قرار الإبقاء على التوقيت الصيفي - (121)
- سلطنة عمان: حان وقت التسليم بإسرائيل كدولة في الشرق الأوسط - (65)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
مقتل 8 أشخاص في إطلاق للرصاص بمعبد يهودي
قتل ثمانية أشخاص على الأقل وأصيب ستة آخرون، اليوم السبت، في حادث إطلاق نار بالقرب من كنيس يهودي بمدينة بيتسبيرغ، بولاية بنسلفانيا الأمريكية، حسب آخر حصيلة رسمية أعلنتها السلطات المحلية.
وقال مدير الأمن العام بمدينة بيتسبيرغ ويندل هيسريش، في مؤتمر صحفي، إن أربعة عناصر من الشرطة يوجدون من بين الجرحى، مشيرا إلى أن حياتهم ليست في خطر، لكن المصابين الآخرين يوجدان في حالة حرجة.
وجرى إطلاق النار داخل كنيس "شجرة الحياة"، حيث كان مصلون يهود يتجمعون، وقال متحدث باسم الشرطة لوسائل الإعلام الأمريكية، في مكان الحادث، إن "المشتبه به في عملية إطلاق النار اعتقل".
وندد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بـ"الكراهية في الولايات المتحدة" بعد عملية إطلاق النار في بيتسبيرغ، معربا عن تخوفه من أن تكون حصيلة الضحايا "أكثر فداحة مما تم التداول به حتى الآن".
وقال ترامب للصحافيين: "الكراهية التي تشهدها بلادنا، وفي مختلف أرجاء العالم، أمر رهيب"، كما أعرب عن رغبته بتشديد القوانين الخاصة بأحكام الاعدام، وأضاف: "عندما يقوم أشخاص بعمل من هذا النوع لا بد من أن يحكم عليهم بالإعدام".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (3)
كما ان هذا الامر لاحظناه بالمغرب قبيل الانتخابات
حيث تفكيك عدة خلايا يُزعم انها "ارهابية" كل هذا من اجل إيصال رسائل مشفرة تدل على ان الذين يريدون سياسة التخويف للإخضاع والهيمنة وتنميط الجميع في بوثقة واحدة يقولون: بدوننا لايمكن ان يكون هناك استقرار اجتماعي اوامن عام ..او رفاه ...عندما احس ترامب قبل أسابيع بانه سيتعرض للعزل صرح بانه اذا تم عزله سيكون هناك فقراء اكثر وسيزدادالفقر بامريكا ؟!؟...