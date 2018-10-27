مقتل 8 أشخاص في إطلاق للرصاص بمعبد يهودي

هسبريس ـ مُتابعة

قتل ثمانية أشخاص على الأقل وأصيب ستة آخرون، اليوم السبت، في حادث إطلاق نار بالقرب من كنيس يهودي بمدينة بيتسبيرغ، بولاية بنسلفانيا الأمريكية، حسب آخر حصيلة رسمية أعلنتها السلطات المحلية.

وقال مدير الأمن العام بمدينة بيتسبيرغ ويندل هيسريش، في مؤتمر صحفي، إن أربعة عناصر من الشرطة يوجدون من بين الجرحى، مشيرا إلى أن حياتهم ليست في خطر، لكن المصابين الآخرين يوجدان في حالة حرجة.

وجرى إطلاق النار داخل كنيس "شجرة الحياة"، حيث كان مصلون يهود يتجمعون، وقال متحدث باسم الشرطة لوسائل الإعلام الأمريكية، في مكان الحادث، إن "المشتبه به في عملية إطلاق النار اعتقل".

وندد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بـ"الكراهية في الولايات المتحدة" بعد عملية إطلاق النار في بيتسبيرغ، معربا عن تخوفه من أن تكون حصيلة الضحايا "أكثر فداحة مما تم التداول به حتى الآن".

وقال ترامب للصحافيين: "الكراهية التي تشهدها بلادنا، وفي مختلف أرجاء العالم، أمر رهيب"، كما أعرب عن رغبته بتشديد القوانين الخاصة بأحكام الاعدام، وأضاف: "عندما يقوم أشخاص بعمل من هذا النوع لا بد من أن يحكم عليهم بالإعدام".