روسيا تصنع ثلاث نماذج لغواصات "روبوت" نووية

هسبريس - و.م.ع

أفادت وكالة الأنباء الروسية استنادا الى مكتب "لازوريت" للتصميم المركزي بمدينة نيجني نوفغورود، أن هذا الأخير يقوم بتصنيع ثلاث غواصات روبوت نووية .

وأوضح المصدر أن الشركة الروسية بمدينة نيجني نوفغورود تقوم ببناء أول ثلاثة نماذج من الغواصات الروبوت بمحطة طاقة لا هوائية وبمدى أكثر من 10 آلاف كلم، في إطار مشروع مؤسسة الأبحاث المتقدمة.

وأشار المصدر الى أنه لا يوجد لدى أي دولة في العالم مثل هذه الغواصات حتى الآن ،مضيفا أن المشرفين على المشروع يتطلعون الى "إنشاء محرك غير نووي أرخص، وأكثر اقتصادا، وأكثر ملاءمة للبيئة ".

وأكد المصدر أن الغواصة الجديدة ستبحر سنة 2022 تحت الماء على طريق البحر الشمالي دون الخروج إلى السطح و دون الاتصال بالأقمار الصناعية الفضائية أو بالعالم الخارجي، مع الاعتماد فقط على ملاحة الروبوت الخاصة.

ويسمى المشروع "سارما" ،وستحمل نسخته الأولى حمولة على شكل معدات علمية. وستكون هذه الغواصة ،حسب المصدر ، "قادرة على الدفاع عن الحدود البعيدة لروسيا والقيام بمهام معقدة في المناطق النائية من العالم ، بما في ذلك التنقيب السيزمي والمسح الجيوفيزيائي للطرق الزلزالية.