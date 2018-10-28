24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

28/10/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:1306:4012:1615:1517:4318:58
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما تقييمكم لأداء المنتخب الوطني المغربي بعد "مونديال 2018"؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. الارتشاء يجر ممرضا من مركز تيسة إلى الزنزانة (5.00)

  2. اليساريون يتشبثون بـ"بناء الحزب الكبير" في ذكرى اختطاف بنبركة (5.00)

  3. مروحية "أتاك" التركية تخترق الأجواء لدعم قدرات القوات المغربية (5.00)

  4. الجيش الروسي ينشر منظومة تشويش إلكتروني (5.00)

  5. الفنانة نبيلة معن: الجمهور الخليجي يعشق الموسيقى المغربية الأصيلة (5.00)

قيم هذا المقال

5.00

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | الجيش الروسي ينشر منظومة تشويش إلكتروني

الجيش الروسي ينشر منظومة تشويش إلكتروني

الجيش الروسي ينشر منظومة تشويش إلكتروني
هسبريس - د.ب.أ
الأحد 28 أكتوبر 2018 - 16:35

نشر الجيش الروسي أحدث مجمعات للتشويش الإلكتروني "سمرقند"، في عدة اتجاهات استراتيجية في البلاد، بما فيها مقاطعة كالينينجراد في أقصى غربي روسيا على الحدود مع ألمانيا، طبقا لما ذكره موقع "روسيا اليوم" اليوم الاحد.

فقد تم نشر ما لا يقل عن 13 منظومة من طراز "سمرقند".

ونشر الجيش هذه الوسائط في مقاطعات أرخانجلسك وكالينينجراد وموسكو ومورمانسك ونيجني نوفجورود وفي إقليمي كراسنودار وبريموريه وجمهورية بيلاروس، كما نشرها في المنشآت البحرية التابعة للأسطول الروسي.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - عبدالله الأحد 28 أكتوبر 2018 - 16:54
الله يستر ما عرفتش اش تا يدور في كواليس عالم الدول العظمى، هم يخططون لشيء يعلم به الا مولانا ونحن مضاربين مع الطاجين . اي عندو شي عدس او لوبية او زرع او سكر اي خبيه راه شي مفاجئة هادي الله اعلم بغاو يمحيو اكثر ما أمكن من بنادم لان البشر كثر او الخبز قل او العطش في الطريق مع التحولات الجوية غير وجدو راسكم راه هادشي ما بقاش تا يعجب لان العالم راه بحال شي بركان ويمكن ان يتفرقع في رمشة عين. باراكا من البكاء والتشاؤم ضحكو او لعبو او باراكا من المظاهرات والإضرابات عيشو الدقائق الاخيرة زوينة واضحكو للدنيا تضحك لكم راه ما ينفعكوم لا منيب ولا عتماني ولا الريسوني . السلام عليكم وملتقانا الله اعلم عارفو غير بوتين او تران لا ترامب ديال كوكوك ديال المريكان.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
7
المجموع: 1 | عرض: 1 - 1

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.