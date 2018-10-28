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الجيش الروسي ينشر منظومة تشويش إلكتروني
الأحد 28 أكتوبر 2018 - 16:35
نشر الجيش الروسي أحدث مجمعات للتشويش الإلكتروني "سمرقند"، في عدة اتجاهات استراتيجية في البلاد، بما فيها مقاطعة كالينينجراد في أقصى غربي روسيا على الحدود مع ألمانيا، طبقا لما ذكره موقع "روسيا اليوم" اليوم الاحد.
فقد تم نشر ما لا يقل عن 13 منظومة من طراز "سمرقند".
ونشر الجيش هذه الوسائط في مقاطعات أرخانجلسك وكالينينجراد وموسكو ومورمانسك ونيجني نوفجورود وفي إقليمي كراسنودار وبريموريه وجمهورية بيلاروس، كما نشرها في المنشآت البحرية التابعة للأسطول الروسي.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
1 - عبدالله الأحد 28 أكتوبر 2018 - 16:54
الله يستر ما عرفتش اش تا يدور في كواليس عالم الدول العظمى، هم يخططون لشيء يعلم به الا مولانا ونحن مضاربين مع الطاجين . اي عندو شي عدس او لوبية او زرع او سكر اي خبيه راه شي مفاجئة هادي الله اعلم بغاو يمحيو اكثر ما أمكن من بنادم لان البشر كثر او الخبز قل او العطش في الطريق مع التحولات الجوية غير وجدو راسكم راه هادشي ما بقاش تا يعجب لان العالم راه بحال شي بركان ويمكن ان يتفرقع في رمشة عين. باراكا من البكاء والتشاؤم ضحكو او لعبو او باراكا من المظاهرات والإضرابات عيشو الدقائق الاخيرة زوينة واضحكو للدنيا تضحك لكم راه ما ينفعكوم لا منيب ولا عتماني ولا الريسوني . السلام عليكم وملتقانا الله اعلم عارفو غير بوتين او تران لا ترامب ديال كوكوك ديال المريكان.
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