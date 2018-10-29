24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

29/10/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:1407:4113:1616:1418:4219:57
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما تقييمكم لأداء المنتخب الوطني المغربي بعد "مونديال 2018"؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. الارتشاء يجر ممرضا من مركز تيسة إلى الزنزانة (5.00)

  2. مروحية "أتاك" التركية تخترق الأجواء لدعم قدرات القوات المغربية (5.00)

  3. معرض يحتفي بمرور مائة سنة على تدشين محطة القطار بتطوان (5.00)

  4. الجيش الروسي ينشر منظومة تشويش إلكتروني (5.00)

  5. الفنانة نبيلة معن: الجمهور الخليجي يعشق الموسيقى المغربية الأصيلة (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | الضباب يغطي العاصمة الهندية في "موسم التلوث"

الضباب يغطي العاصمة الهندية في "موسم التلوث"

الضباب يغطي العاصمة الهندية في "موسم التلوث"
هسبريس - رويترز
الاثنين 29 أكتوبر 2018 - 03:53

غطى التلوث وطبقة من الهواء الرمادي الخانق العاصمة الهندية حيث أظهرت بيانات حكومية أن جودة الهواء تتدهور إلى مستويات "شديدة" أو "سيئة للغاية" في جميع أنحاء دلهي تقريبا.

ونصحت السلطات السكان بالفعل بأن يبتعدوا عن الأماكن المفتوحة قدر الإمكان اعتبارا من بداية الشهر المقبل حتى نهاية مهرجان ديوالي الهندوسي على الأقل يوم السابع من نوفمبر، عندما تزيد الألعاب النارية من تلوث الهواء الذي فاقمه حرق مخلفات المحاصيل في الولايات المجاورة.

ووفقا للمجلس المركزي لمكافحة التلوث أفاد 25 من 31 محطة مراقبة في مواقع مختلفة من دلهي أمس السبت أن جودة الهواء في تلك المناطق قد "يؤثر بشكل خطير" على صحة المرضى وحتى من لا يعانون من أي مشاكل في الجهاز التنفسي.

وأظهرت بيانات محطات المراقبة الباقية أن جودة الهواء "سيئة" وهو مستوى يقول المجلس إنه قد يسبب صعوبة في التنفس لمعظم الناس.

وعلى غرار ما حدث في الشتاء الماضي يعتزم العديد من الآباء والأمهات في دلهي إرسال أطفالهم إلى خارج المدينة.

وذكر بعض الأطباء في العاصمة أنهم بدأوا بالفعل في ملاحظة زيادة عدد المرضى الذين يعانون من مشاكل في الجهاز التنفسي.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.