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الرئيسية | خارج الحدود | وفاة الصحفي الفرنسي الشهير جيلداس في باريس

وفاة الصحفي الفرنسي الشهير جيلداس في باريس

وفاة الصحفي الفرنسي الشهير جيلداس في باريس
هسبريس - و.م.ع
الأحد 28 أكتوبر 2018 - 14:50

توفي الصحفي الفرنسي الشهير فيليب جيلداس، صباح اليوم الأحد بباريس، عن عمر ناهز 82 عاما، وذلك بعد إصابته بمرض السرطان، وذلك وفق ما تناقلته وسائل الإعلام الفرنسية.

وبدأ المنشط السابق وصاحب الصوت الرائع بقناة "كنال بلوس" الفرنسية، مسيرته المهنية سنة 1960 عندما كان عمره 25 عاما فقط، حيث عمل في كل من "تي. إف 1"، و"أ.ر.ت.ف"، و"أنتين 2"، ولكن نجمه سطع في "كنال بلس"، حيث كان يقدم برنامجه الشهير "نول باغ أيوغ" الذي قام بتنشيطه لأزيد من عشر سنوات.

وقد أثنى عليه العديد من الفنانين والصحفيين وكتاب الأعمدة، اليوم الأحد، معربين عن حزنهم وأسفهم لفقدان جيلداس الذي كان يلقب بـ "اللورد عظيم" و"أمير الصداقة".

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