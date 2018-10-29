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كُتّاب وآراء
مستثمرون يتوقعون تلاشي الغضب حول خاشقجي
توقع مستثمرون أن الغضب المثار بشأن مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي ربما سيتلاشى قريبا.
ونقلت وكالة "بلومبرغ" للأنباء الأحد عن كارل وونج المدير المالي البارز في شركة Nexus Investment Advisors "نكسوس إنفستمنت أدفيزرز"، ومقرها هونج كونج، القول إن السعوديين سبق أن تخطوا الكثير من الأزمات. وأضاف :"ربما تتسبب (الحادثة) في كتابة عناوين سلبية، إلا أنه في نهاية اليوم، سينسى الناس بعد مدة، وسيكون لها تأثير ضئيل على الأنشطة الاقتصادية السعودية وعلى الجودة الائتمانية".
ووقعت السندات والأسهم السعودية في الفترة الماضية في مرمى نيران الاضطرابات الدبلوماسية التي أطلقها المسؤولون الحكوميون من حول العالم الرافضون لمحاولات المملكة الأولية للنأي بنفسها عن اختفاء خاشقجي، ما دفع المملكة في النهاية إلى الاعتراف بوفاته في قنصلية بلاده في مدينة اسطنبول التركية.
ورأى محللون أن الاضطرابات التي شهدتها الأسواق المحلية مؤقتة. وترى "نكسوس إنفستمنت أدفيزورز" أن الأزمة فرصة مناسبة لشراء السندات الحكومية المتعثرة.
وقال محمد علمي، مدير الأموال في الأسواق الناشئة بشركة U.K. Federated Investors "فيديريتدر إنفستورز"، إن "الخوف من الإجراءات المحتملة من المجتمع الدولي هو ما يسيطر على السوق الآن. القضية الأساسية أنه لن تكون هناك عقوبات واسعة بحد ذاتها، إلا أنه سيكون هناك المزيد من الضغط الدبلوماسي. فلن يكون من السهل على الإدارة الأمريكية تطبيق عقوبات كما في حالة تركيا أو إيران أو غيرها من الدول".
وأضاف :"السعودية لها أهمية هائلة للاقتصاد العالمي فيما يتعلق بمبيعات النفط وصفقات السلاح، ولا أحد في الواقع يريد أن يدخل في مواجهة قوية معها".