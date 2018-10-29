اقتصاد كاتالونيا يستوعب صدمة إعلان الاستقلال

كلارا رايت*

يشهد إقليم كاتالونيا نمواً اقتصادياً ثابتاً منذ محاولة الانفصال عن إسبانيا العام الماضي وسط توقعات حينها بأن التحرك غير محسوب العواقب قد يترك تأثيرات سيئة.

وهز إعلان برلمان كاتالونيا الاستقلال في أكتوبر العام الماضي أوساط المال والأعمال؛ حيث أثار أسوأ أزمة سياسية في إسبانيا منذ أربعة عقود.

لكن اقتصاد الإقليم الذي يساهم بنحو خمس ناتج إسبانيا الاقتصادي حقق نمواً بنسبة 3,1 بالمئة في الربع الثاني من العام 2018، متفوقاً على إسبانيا حيث لم يتجاوز النمو 2,5 بالمئة، بفضل جاذبية عاصمته برشلونة.

وأثارت محاولة الانفصال العام الماضي "صدمة ثقة" وتراجعاً في الاستهلاك في أكتوبر 2017، وفق ما أفاد به خبير الاقتصاد لدى "جامعة برشلونة المستقلة" جوزيب أوليفر ألونسو وكالة فرانس برس.

ونقلت نحو 3700 شركة مقراتها القانونية من كاتالونيا إلى مناطق أخرى في إسبانيا بين أكتوبر 2017 ويوليوز 2018، بما في ذلك مصرف "كايشا بنك"، وفق أرقام صادرة عن الحكومة الكاتالونية.

لكن محركيْ الاقتصاد الكاتالوني الرئيسييْن-السياحة والصادرات-لم يتأثرا بالأزمة السياسية.

وشهد قطاع السياحة الذي يساهم بـ12 بالمئة من ناتج كاتالونيا الاقتصادي تراجعا بنسبة 12 بالمئة في عدد الزوار في أكتوبر 2017، مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، حيث دفعت صور التظاهرات الحاشدة السياح إلى الابتعاد عن الإقليم.

إلا أن القطاع "تعافى" في 2018، وفق المدير العام لجمعية أصحاب الفنادق في برشلونة مانيل كاسالز، نظراً إلى أن "النقاشات السياسية تجري حيث يجب-في البرلمان" لا في الشوارع، رغم تأكيده "خسارة بعض الفرص".

وأوضحت مديرة مجموعة الضغط في مجال المال والأعمال في كاتالونيا "سيركيولو دي إيكونوميا" أنه ليس من الممكن بعد حسبان "عدد الفرص التي ضاعت وأي استثمارات فشل إتمامها" جراء أزمة الانفصال.

وتراجع الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 41 بالمئة في الربع الثاني من العام، لكن محللين أشاروا إلى أن هذه الاحصائيات تتباين بشكل واسع عادة؛ وهو ما يستدعي التعاطي بحذر مع هذا الرقم.