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الرئيسية | خارج الحدود | التحقيقات تتواصل في حادث تحطم طائرة ليستر

التحقيقات تتواصل في حادث تحطم طائرة ليستر

التحقيقات تتواصل في حادث تحطم طائرة ليستر
هسبريس - رويترز
الأحد 28 أكتوبر 2018 - 16:33

قالت شرطة ليستر اليوم الأحد إن التحقيقات في حادث تحطم طائرة هليكوبتر خارج استاد كينج باور الخاص بنادي ليستر سيتي المنافس في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم من المتوقع أن تستمر خلال الأيام المقبلة.

وذكرت الشرطة في بيان "استجابت الشرطة وفرق الاسعاف والإطفاء والحماية المدنية في ليستر للموقف عند وقوع الحادث الليلة الماضية وتستمر التحقيقات اليوم بقيادة وحدة التحقيقات في حوادث الطيران".

وأضافت "بمجرد أن يتسنى التأكد من تفاصيل تتعلق بالحادث سيتم الكشف عنها".

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