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كُتّاب وآراء
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بوتفليقة يترشح إلى الانتخابات الرئاسية في الجزائر
الأحد 28 أكتوبر 2018 - 20:30
أعلن جمال ولد عباس رئيس جبهة التحرير الوطني، أن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة (81 عاما) سيكون مرشح الجبهة إلى الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في أبريل 2019، حسبما نقلت عنه وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية.
ويواجه بوتفليقة ضغوطا من مؤيديه منذ ستة أشهر للترشح لولاية خامسة لحكم "قصر المرادية".
لكن الرئيس الذي أصيب في عام 2013 بجلطة دماغية، لم يدل بأي تصريح حول الموضوع.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (33)
1 - khalid الأحد 28 أكتوبر 2018 - 20:37
Que dieu le benisse ce n est pas de sa faute on utise juste son nom. Lui n est memme pas de ce monde.
3 - هههههه الأحد 28 أكتوبر 2018 - 20:39
ههههه غير فالمغرب لصقو لينا الساعة الصيفية فالجزائر لصقو ليهم بوتفليقة المهم التعادل مايفوتوناش ههههه
4 - مغريبة غيورة الأحد 28 أكتوبر 2018 - 20:40
اي حاكم هذا واي مؤيدين من يؤيدونه ان يترشح لولاية أخرى وهل يرضون بذلك بحاكم معاق لا يعي ما يقول.صراحة انها مهزلة بالنسبة للشعب الشقيق الجزائري ان يرضوا بحاكم لا يعي ما يفعل.وهذا ما سيدخل البلاد في فوضى و ستبقى دون تطور ولا تنميه.لذا على الشعب الجزائر أن يختار من يحكمه بكل حكمة وعقلانية.
5 - MouhcineB الأحد 28 أكتوبر 2018 - 20:41
المغرب و الجزائر توأم ، يحكمهم رئيس بدون دماغ و نحن تحكمنا حكومة بلا عقل .. لا فرق بيننا إخوتي الجزائريين ، لنا الله لنا الله
6 - abdou الأحد 28 أكتوبر 2018 - 20:42
كيف سيدلي من أصيب بجلطة دماغية بتصريح في الموضوع وهو لا يقوى حتى على الكلام ويدير الدولة من على كرسي متحرك متمنياتنا له بالشفاء لا حول ولا قوة الا بالله
7 - abdellatif الأحد 28 أكتوبر 2018 - 20:43
c est une humiliation du peuple Algerien frere
8 - mouktadi abderrazak الأحد 28 أكتوبر 2018 - 20:46
هذه هي الصورة الحقيقية للعرب وحب التملك في الشعوب وخير دليل القدافي علي صالح بشار الاسد بوتفليقة المقعد والعريضة طويلة.
9 - غريب في بلادي الأحد 28 أكتوبر 2018 - 20:46
صبرا يا شعب الجزائر الشقيق لم أجد الكلمات لاعبر لكن العرب وخصوصا المسلمين في جميع الدول العربية يتآمر عليهم من بني جلدتهم ومن الصهاينة ....عجزت عن الكلام ....حسبنا آلله ونعم الوكيل
10 - leila الأحد 28 أكتوبر 2018 - 20:47
le monsieur d après des sources est mort cliniquement et il est maintenu vivant avec des fil nous les arabes nous somme un phénomène particulier dans
il va cet univers!!!!!!! il va régner de l'au delà
il va cet univers!!!!!!! il va régner de l'au delà
11 - مريم الأحد 28 أكتوبر 2018 - 20:48
حتى حنا جاتنا جلطة من العثماني واش غيعيش حتى 2019 الله واعلم راه ولو كيحكمو بلاد غير مداويخ حسبي الله ونعم الوكيل فيهم
12 - omar الأحد 28 أكتوبر 2018 - 20:48
ما تبقاوش تمرتو راسكوم اعطيوه الرياسة مدى الحياة وهنيو السوق
الظاهر أن الممسكين بزمام الأمور في الجزاءر لا يريدون حتى إعطاء الراحة لهذا الرءيس المسكين
انهم يختبؤون وراءه ويفعلون في الشعب ما يريدون
الظاهر أن الممسكين بزمام الأمور في الجزاءر لا يريدون حتى إعطاء الراحة لهذا الرءيس المسكين
انهم يختبؤون وراءه ويفعلون في الشعب ما يريدون
13 - سعيد باب والاربعين حرامي الأحد 28 أكتوبر 2018 - 20:48
ا لحاكم الاصلي في الجزائر سعيد بوتفليقة واخواته بوتفليقة هاذا الرجل المجاهد المناضل اسراته لطخات صمعات هاذا الرجل ولطخات اسم الجزائر سعيد بوتفليق والاربعين لص هم من يحكم في العهدة الخامسة عبد العزيز بوتفليقة واجهة فقط
14 - [email protected] الأحد 28 أكتوبر 2018 - 20:50
المسكين مغلوب عن امره مرشح دون علم ولا يعلم اصلا انه على كرسي رءاسي
الله يطلق صراحك
الله يطلق صراحك
15 - karim الأحد 28 أكتوبر 2018 - 20:50
بوتفليقة يترشح لانتخابات الرئاسة،هادو تيضحكو على الجزايريين
16 - سلام الصويري الأحد 28 أكتوبر 2018 - 20:52
الانظمة العربية بدون استثناء تثير استهزاء شعوب العالم لكن ما دامت مصالح الدول الغربية مظمونة فلا مجال لانتقاد هذه الانظمة الديكتاتورية المتهالكة والتي تجر شعوبها الى الفقر والحرمان والانهيار والتفكك .
المصالح والسيطرة على الثروات مقابل المساندة في البقاء على كرسي الحكم وما دامت السيطرة مطلقة على ثروات المنطقة من طرف الغرب فلا مجال للدعوة الى تطبيق الديمقراطية وتستمر مأساة الشعوب العربية المغلوبة على امرها .
المصالح والسيطرة على الثروات مقابل المساندة في البقاء على كرسي الحكم وما دامت السيطرة مطلقة على ثروات المنطقة من طرف الغرب فلا مجال للدعوة الى تطبيق الديمقراطية وتستمر مأساة الشعوب العربية المغلوبة على امرها .
17 - سناء الأحد 28 أكتوبر 2018 - 20:53
سبحان الله لماذا يتشبت الجنرالات ببوتفليقة المريض ????اجيبوني يرحم واليديكم
18 - fahd الأحد 28 أكتوبر 2018 - 20:55
Dans le langage politique algérien, Bouteflika n'est pas une personne. C'est un concept, c'est un ensemble d'individus voyous, militaires et civils qui tirent les ficelles, qui dirigent ce pauvre pays vacillant d'une main de fer et qui l'exploitent à fond pour leurs propres intérêts et pour ceux des puissances étrangères qui les protègent.
19 - وليد الأحد 28 أكتوبر 2018 - 20:58
بوتفليقة من أوفى الرئساء للجيش ويحمي مصالحهم ويدافع عنها وان كان على حساب الشعب المقهور ولهذا ليس بالمفاجأة أن يعيد الجيش ترشيحه مرة أخرى.
20 - الحـــــ عبد الله ــــاج الأحد 28 أكتوبر 2018 - 21:01
شعب مكلخ لا يستحق غير مثل هذا "الرئيس" المحنط
سيأتي أحد الشياتة وسيقول لنا بأنهم يريدون عهدة خامسة لبوتفليقة وهاد الشياتة لا يمثلون سوى انفسهم وليسوا سوى بيادق ومرتزقة لدى المخابرات الجزائرية يصادرون صوت الشعب الجزائري ويتكلمون باسمه والشعب بريئي منهم
وإذا قالوا عشقناه وأردنـــــــــــــــــــــــــاه، قلنا لهم الله يسخر !
لا يمكن أن تتمنى لدولة كابرانات الكوكايين العدوة وضعية أحقر من هذه التي صنعوها لأنفسهم بأنفسهم ؟
سيأتي أحد الشياتة وسيقول لنا بأنهم يريدون عهدة خامسة لبوتفليقة وهاد الشياتة لا يمثلون سوى انفسهم وليسوا سوى بيادق ومرتزقة لدى المخابرات الجزائرية يصادرون صوت الشعب الجزائري ويتكلمون باسمه والشعب بريئي منهم
وإذا قالوا عشقناه وأردنـــــــــــــــــــــــــاه، قلنا لهم الله يسخر !
لا يمكن أن تتمنى لدولة كابرانات الكوكايين العدوة وضعية أحقر من هذه التي صنعوها لأنفسهم بأنفسهم ؟
21 - الواقعي الأحد 28 أكتوبر 2018 - 21:01
قولو ما تبقى من بوتفليقة يترشح للرئاسيات .بوتفليقة شحال هادي طفا . و لكن كيما قال واحد الاخ ربما غارو منا ملي تبثنا الساعة و هوما يتبثو بوتفليقة
22 - عصام الخير الأحد 28 أكتوبر 2018 - 21:05
واه ويلي واك واك
ابريل مازال ما بدا
سبحان الله هاذا الرجل من عجائب الدنيا الأربعة والأربعين
اللهم لا شماتة
ابريل مازال ما بدا
سبحان الله هاذا الرجل من عجائب الدنيا الأربعة والأربعين
اللهم لا شماتة
23 - diaz med الأحد 28 أكتوبر 2018 - 21:05
السلام علبكم.انا ماكانفهمش هاذ المغاربة.كايدخلو في شي مساءل ماكاتهمهومش.هااداكشي كايهم الجزاءرييين انتما مالكم.وثانيا راه هذاك ماشي رءيس .هاذاك الاب الروحي بحال لي كان عند فلسطين و لي كان عند العدل والاحسان في المغرب.المهم الدور ديالو كايعطي التوازن في المجتمع.الله اشافيه .امين.
24 - ماسين الأحد 28 أكتوبر 2018 - 21:10
و هل سيقوم بحملة إنتخابية و يطلب من الجزائريين التصويت عليه ، على ما يظهر هو ترشح clef en main
25 - sss الأحد 28 أكتوبر 2018 - 21:11
ما دام الإخوة الجزائريين راضين و متراضين،
فذلك شأنهم الداخلي، الله يعينهم عليه .
لكن ،أستسمح ، مادام هناك رضى و توافق لماذا
الإنتخابات ، في هذه الحالة، و ما هو دورها ؟
فذلك شأنهم الداخلي، الله يعينهم عليه .
لكن ،أستسمح ، مادام هناك رضى و توافق لماذا
الإنتخابات ، في هذه الحالة، و ما هو دورها ؟
26 - غيور"ت" الأحد 28 أكتوبر 2018 - 21:15
السلام عليكم.
مثله مثل حكومة المغرب. الشعب الجزائري أضافوا له هذا المخلوق مدى الحياة ونحن أضافوا لنا الساعة مدى الحياة.
مثله مثل حكومة المغرب. الشعب الجزائري أضافوا له هذا المخلوق مدى الحياة ونحن أضافوا لنا الساعة مدى الحياة.
27 - saad الأحد 28 أكتوبر 2018 - 21:16
اللهم أسرتنا في الدنيا والآخرة و ارحم هده الأمة
28 - عبدالكريم بوشيخي الأحد 28 أكتوبر 2018 - 21:23
لا اعتقد ان الشعب الجزائري الشقيق سيرضى بهذا الذل حينما يفرض عليه رئيس بلغ من العمر عتيا و مشلول و فاقد لقواه العقلية فهذه اهانة للشعب اما ولد عباس و الطبقة الاخرى هم المستفيدون من بقاء بوتفليقة على راس السلطة لانهم يعرفون ان ساعتهم اقتربت مع قدوم رئيس جديد من خارج دائرتهم الضيقة لكن بحكم خبرتي المتواضعة اعتقد ان تصريح ولد عباس التلمساني مجرد تهريج او جس نبض الشارع الجزائري لالهائه بهذه الاخبار في انتظار تهييئ الطبخة على نار هادئة و الاعلان عن السعيد بوتفليقة شقيق الرئيس كمرشح لحزب جبهة التحرير الوطني لكن بما ان العهدة الرابعة فرضت على الشعب و الرئيس في تلك الحالة التي تدمي القلوب و مرت بصفة طبيعية فان حتى العهدة الخامسة او الاعلان عن اسم شقيق بوتفليقة ستمرر بنفس الطريقة او ستفرض رغم انف الشعب لكن لا ننسى ان الشعب الجزائري حينما يشعر بالاهانة فانه سيضع يده على الزناد و سيخرح للشارع لقلب الطاولة على من اهانوه و سرقوا امواله و جعلوه كانه يعيش في دولة فقيرة لا تمتلك ثروة النفط و الغاز اما ولد عباس فهو معروف بالتهريج و الكذب و هو القائل بانه درس مع المستشارة الالمانية التي يكبرها ب 25سنة
31 - جزائري الأحد 28 أكتوبر 2018 - 21:35
ترشيح شخص لا حول له و لاقوة يعني إرتباك النظام
32 - hamza27 الأحد 28 أكتوبر 2018 - 21:35
VIVE LE MAROCAIN BOUTEFLIKA VIVE LE MAROCAIN BOUTEFLIKA.
c'est notre espion de l'interieur, il est entrain détruire l'ancien departement francais d'algerie.
c'est notre espion de l'interieur, il est entrain détruire l'ancien departement francais d'algerie.
33 - حبيبة الأحد 28 أكتوبر 2018 - 21:37
حسابله مملكة ..هاذ الرؤساء شحال يموتو على الكرسي
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