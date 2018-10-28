بوتفليقة يترشح إلى الانتخابات الرئاسية في الجزائر

هسبريس - متابعة

أعلن جمال ولد عباس رئيس جبهة التحرير الوطني، أن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة (81 عاما) سيكون مرشح الجبهة إلى الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في أبريل 2019، حسبما نقلت عنه وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية.

ويواجه بوتفليقة ضغوطا من مؤيديه منذ ستة أشهر للترشح لولاية خامسة لحكم "قصر المرادية".

لكن الرئيس الذي أصيب في عام 2013 بجلطة دماغية، لم يدل بأي تصريح حول الموضوع.