مصر تدرج 164 قياديا إسلاميا على قوائم الإرهاب

هسبريس - و.م.ع

أدرجت محكمة مصرية الأحد 164 قياديا بالجماعات الاسلامية على قوائم "الكيانات الإرهابية".

وذكر مصدر قضائي أن محكمة جنايات جنوب القاهرة، "قررت إدراج 164 قياديا علي رأس الكيانات الارهابية، منهم محمد الإسلامبولي، وطارق الزمر، وعاصم عبد الماجد، ومجدي حسين، و 159 آخرين".

وتتولى محاكم الجنايات في مصر النظر في قضايا الإدراج على قائمتي "الكيانات الإرهابية والإرهابيين"، بموجب نص قانوني صدر سنة 2015.

وبحسب المحكمة فإن الأساس الدستوري لقانون قوائم الكيانات الارهابية والارهابيين، "يرتكز على الوفاء بإلتزامات مصر الدولية، تجاه ميثاق الامم المتحدة وخاصة قرارات مجلس الامن الملزمة، وما نص عليه الدستور بشأن إلتزام الدولة بمواجهة الإرهاب بكافة صوره واشكاله وتعقب مصادر تمويله وفق برنامج زمني محدد بإعتباره تهديد للوطن والمواطنين مع ضمان الحقوق والحريات".

وأوضحت المحكمة، أن الادراج على قوائم الإرهاب "يتم بناء على معيار تحفظي يصدر به قرار من دائرة محكمة الجنايات" مشيرة إلى أن تلك التدابير التحفظية "هي تدابير قضائية إحتياطية يقصد بها التحفظ والوقاية، وتفرض لمصلحة المجتمع بأكمله، بقصد تثبيت دعائم استقامة السعي بين المواطنين وشل حركة رأس المال، عندما يتحرك صاحبه للإضرار بمصالح الوطن العليا".