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الرئيسية | خارج الحدود | اعتقال عشرات المشاركين في مظاهرات بروسيا

اعتقال عشرات المشاركين في مظاهرات بروسيا

اعتقال عشرات المشاركين في مظاهرات بروسيا
هسبريس - افي
الاثنين 29 أكتوبر 2018 - 00:10

ألقت السلطات الروسية القبض على 59 شخصا كانوا يشاركون الأحد في المظاهرات التي اندلعت في مدن عديدة بالبلاد احتجاجا على اعتقال وحبس عشر شباب بتهمة "التطرف"، و11 آخرين من الناشطين بتهمة الإرهاب.

ووفقا لمنظمة (أو في دي إنفو) المتخصصة في متابعة حالات المعتقلين، فقد جرت معظم الاعتقالات في مدن موسكو وسان بطرسبرج وروستوف.

ففي موسكو تم القبض على 18 شخصا، و40 آخرين في سان بطرسبرج، من بينهم طفلة تبلغ من العمر "12 عاما" بالإضافة إلى خمسة قصّر آخرين، وذلك حسبما أفادت المنظمة.

وطالب المتظاهرون اليوم بالإفراج عن أعضاء منظمتي "العظمة الجديدة" و"الشبكة" وإلغاء القضايا الجنائية ضدهم.

ففي مارس الماضي اعتقلت السلطات الروسية عشر شباب بتهمة تكوين منظمة إرهابية، "الغظمة الجديدة"، في نونبر الماضي والتي اعتبرتها النيابة أنها منظمة تهدف إلى "قلب النظام الدستوري" في البلاد.

كما هو الأمر بالنسبة لـ"الشبكة" التي يشك في أنها تنظيم إرهابي تتواجد خلاياه في مدن موسكو وسان بطرسبرج وبينزا، وروسيا البيضاء.

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