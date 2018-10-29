سقوط طائرة يخلف 188 قتيلا في إندونيسيا

هسبريس ـ مُتابعة

تحطمت طائرة ركاب إندونيسية في البحر وعلى متنها 188 شخصا، اليوم الاثنين ، وقال رئيس فرق الإنقاذ إنه ليس هناك ما يشير إلى وجود ناجين، مشيرا إلى رصد مكان بعض أشلاء الضحايا.

محمد سيوجي، رئيس الوكالة الوطنية للبحث والإنقاذ، قال :"لقد أجرينا عملية بحث على سطح البحر ولم نعثر على أي ناجين. الغواصون يحاولون البحث عن جسم الطائرة الذي يعتقد أنه في قاع البحر، على عمق نحو 35 مترا".

السلطات قالت إن طائرة ركاب، تابعة لشركة "ليون آير" الاندونيسية للطيران منخفض التكلفة، تحطمت بعد دقائق من إقلاعها من مطار جاكرتا الدولي، بالقرب من منطقة "كراوانج" بإقليم جاوة الغربية.

وقال متحدث باسم شركة الملاحة الجوية "آيرناف"، ضمن تصريح لقناة "مترو" التلفزيونية، إن الطائرة فقدت الاتصال بالمراقبين بعدما أقلعت الطائرة من مطار سوكارنو-هاتا بـ13 دقيقة، وكان من المقرر أن تهبط في بانجكال بينانج في إقليم بانجكا - بيليتونج.