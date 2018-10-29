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الرئيسية | خارج الحدود | إطلاق أول قمر صناعي إماراتي بمعايير عالمية

إطلاق أول قمر صناعي إماراتي بمعايير عالمية

إطلاق أول قمر صناعي إماراتي بمعايير عالمية
هسبريس ـ مُتابعة
الاثنين 29 أكتوبر 2018 - 11:08

أطلقت الإمارات العربية المتحدة من اليابان، اليوم الاثنين، القمر الصناعي "خليفة سات"، الذي يعتبر أول قمر صناعي صنع بأيدٍ إماراتية.

وأفادت وكالة الانباء الاماراتية بأن تصنيع القمر الصناعي استغرق أربعة أعوام، تضمنت التجهيز والاستعداد والتدريب لفريق عمل من مركز محمد بن راشد للفضاء.

وأوضح المصدر نفسه أن "خليفة سات" يعتبر أول قمر صناعي يتم تطويره داخل الغرف النظيفة في مختبرات تقنيات الفضاء بمركز محمد بن راشد للفضاء، ويمتلك خمس براءات اختراع.

وأضافت أن القمر سيقدم صورا فضائية عالية الجودة والوضوح، كما أنه يتيح للإمارات تقديم خدمات تنافسية في قطاع الصور الفضائية على مستوى العالم.

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