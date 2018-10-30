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الرئيسية | خارج الحدود | إدانة رئيسة وزراء بنغلاديش السابقة بتهمة الفساد

إدانة رئيسة وزراء بنغلاديش السابقة بتهمة الفساد

إدانة رئيسة وزراء بنغلاديش السابقة بتهمة الفساد
هسبريس - إفي
الثلاثاء 30 أكتوبر 2018 - 01:03

قضت محكمة في بنغلاديش بسجن زعيمة المعارضة ورئيسة الوزراء السابقة، خالدة ضياء، 7 سنوات بعد إدانتها بتهمة فساد، لتضاف بذلك إلى عقوبة أخرى -تقوضيها حاليا- بالسجن لمدة 5 سنوات.

وأعلن محامي ضياء، مشرف حسين كاجال، في محكمة خاصة بداكا "حكمت المحكمة على خالدة ضياء بالسجن سبع سنوات، وغرامة قدرها مليون تاكا (حوالي 11 ألف و930 دولار)، فضلا عن حكم آخر بالسجن إذا لم تدفع الغرامة".

ونُقلت ضياء (73 عاما) إلى إحدى المستشفيات في وقت سابق من هذا الشهر من السجن الذي تقضي فيه الحكم الصادر بحقها في فبراير الماضي، دون ذكر أسباب، ولم تكن موجودة في جلسة اليوم.

جدير بالذكر أن رئيسة الوزراء السابقة تحاكم إلى جانب ثلاثة أشخاص آخرين بسبب مخالفات في جمع مبلغ 375 ألف دولار لصالح مؤسسة ضياء للأيتام والتي تم تسميتها على اسم زوجها الراحل ضياء الرحمن، وذلك خلال فترة توليها منصب رئيسة الوزراء في الفترة من 2006-2001.

ومن جانبه، أكد محامي ضياء، صنع الله مياه، لـ(إفي) أن القرار بشأن الخطوات القادمة، سوف يتم اتخاذه من خلال الحزب السياسي لضياء، الحزب القومي البنغلاديشي.

وكانت الهيئة القضائية نفسها في داكا قد حكمت على ضياء بتهمة اختلاس مبلغ 200 ألف دولار من خلال صندوق ضياء للأيتام.

ودافعت المرأة التي حكمت البلاد في ولايتين (1991-1996 و2001-2006) مرارا وتكرارا عن براءتها وأكدت أنها قضية سياسية تدبرها حكومة رئيسة الوزراء الحالية الشيخة حسينة.

يشار إلى أن بنغلاديش ستشهد إجراء انتخابات عامة قبل 5 يناير، فى موعد لم يحدد بعد.

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