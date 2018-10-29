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الرئيسية | خارج الحدود | ميركل تغادر رئاسة الحزب المسيحي في ألمانيا

ميركل تغادر رئاسة الحزب المسيحي في ألمانيا

ميركل تغادر رئاسة الحزب المسيحي في ألمانيا
هسبريس - د.ب.أ
الاثنين 29 أكتوبر 2018 - 14:45

ذكرت دوائر من الحزب المسيحي الديمقراطي الذي ترأسه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، حاليا، أنها أعلنت استعدادها التخلي عن رئاسة الحزب بعد الخسائر الكبيرة في الانتخابات المحلية بولاية هيسن؛ غرب البلاد.

وأوضحت المصادر نفسها، ضمن تصريحات متطابقة لوكالة الأنباء الألمانية، أن ميركل أعلنت ذلك خلال اجتماع مجلس رئاسة الحزب المسيحي الديمقراطي.

ومن الممكن تنظيم اختيار خليفة ميركل في منصب رئاسية الحزب خلال المؤتمر المنتظر في مدينة هامبورغ، شمال البلاد، مطلع شهر دجنبر القادم.

ميركل تشغل منصب رئيس الحزب المسيحي الديمقراطي منذ 18 عاما، وكانت قد أكدت سابقا أن رئاسة الحزب ومنصب المستشارية يرتبطان ببعضهما البعض.

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