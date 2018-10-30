سوناطراك توقع عقدا لتعزيز مداخيل النفط بالجزائر

هسبريس ـ مُتابعة

قال عبد المؤمن ولد قدور، الرئيس التنفيذي لسوناطراك الجزائرية، إن الشركة الحكومية وقعت عقدا للتنقيب البحري مع شركتي النفط طوطال الفرنسية وإيني الإيطالية، وذلك للمرة الأولى على الإطلاق في البلد العضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).

وقال نائب رئيس سوناطراك، فريد غزالي، خلال حفل التوقيع: "سنطلق مع شركائنا في طوال وإيني تنقيبا بحريا. هذه حقبة جديدة لنا". بينما تسعى الجزائر، في هذه الأثناءإ إلى زيادة إنتاجها من النفط لتعزيز الإيرادات بعد هبوط الأسعار منذ عام 2014.