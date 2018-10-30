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الرئيسية | خارج الحدود | الانقسام يبقي "زيادة ساعة" في الاتحاد الأوروبي

الانقسام يبقي "زيادة ساعة" في الاتحاد الأوروبي

الانقسام يبقي "زيادة ساعة" في الاتحاد الأوروبي
هسبريس ـ مُتابعة
الثلاثاء 30 أكتوبر 2018 - 06:17

صرح وزير النقل النمساوي نوربرت هوفر بأن الاتحاد الأوروبي لن يكون قادرا العام القادم على إلغاء تغيير التوقيت، والذي يحدث مرتين في العام، وذلك لأن عددا صغيرا من الدول لديها تحفظات.

ويستضيف هوفر اجتماعا غير رسمي لنظرائه من التكتل الأوروبي في جراتس، حيث يجرون مشاورات حول مقترحات المفوضية الأوروبية لإلغاء تغيير التوقيت بين الربيع والخريف.

وتحدث هوفر، الذي يستضيف الاجتماع باسم الرئاسة النمساوية الحالية للاتحاد الأوروبي، عن أهمية تجنب وجود "خليط" من المناطق الزمنية المختلفة في الاتحاد الأوروبي.

وقال هوفر للصحفيين :"من الضروري أن يتم التوصل إلى حل يرضى به الجميع".

ووفقا لهوفر، فإن دولتين أو ثلاثة لا تريد إدخال التغييرات في 2019 نظرا للاستعدادات التقنية في حركة النقل الجوي وغيرها من المجالات، وهو ما قد يتطلب 18 شهرا.

وكان استطلاع عبر الإنترنت جرى مؤخرا في أنحاء الاتحاد الأوروبي أظهر أن 84% من إجمالي 4.6 مليون شخص شاركوا في الاستطلاع يفضلون إلغاء تغيير التوقيت. ويشكل المشاركون أقل من 1% من سكان الاتحاد.

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