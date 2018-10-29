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ما تقييمكم لأداء المنتخب الوطني المغربي بعد "مونديال 2018"؟
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امرأة تفجّر جسدها في "شارع بورقيبة" بتونس
الاثنين 29 أكتوبر 2018 - 14:30
قامت امرأة بتفجير جسدها في وسط العاصمة التونسية وفقا لما ذكرته الإذاعة الرسمية للبلاد.
وأكد شهود عيان سماع دوي الانفجار من مسافة بعيدة عن مكان وقوعه، وقالوا إن الشرطة تطوق شارع الحبيب بورقيبة في وسط العاصمة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (8)
1 - علي امرابط الاثنين 29 أكتوبر 2018 - 14:35
اللـــهم جنــبنا شر الفتن يارب العالمين
2 - الكلفاوي الاثنين 29 أكتوبر 2018 - 14:37
لا حول ولا قوة الا بالله العظيم،
الله احفظ تونس الخضراء و المغرب الحبيب و جميع الاقطار العربيةو الاسلامية آمين آمين آمين
الله احفظ تونس الخضراء و المغرب الحبيب و جميع الاقطار العربيةو الاسلامية آمين آمين آمين
3 - حسين عمري الاثنين 29 أكتوبر 2018 - 14:39
انهوالارهاب يضرب تونس الخضراء..جيوب مقاومة للنظام البائد لازالت لازالت تصطاد في الماء العكر..وقوى اجنبية تحاول ادخال تونس في اتون حرب اهلية. وتستكثرةان تكون تونس واحة تعايش وتجانس بين مختلف اطياف المجتمع وتياراته..لكنه شعب الكرامة والنخوة قادر على حماية ثورته وحماية ارث الشهيد البوعزيزي وجميع الشهداء. اللهم احفظ تونس واحفظ شعبها..من كيد الكائدين وتآمر المتآمرين...
4 - احمد الاثنين 29 أكتوبر 2018 - 14:39
لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
ماهذا في بلد اسلامي ؟ الاسلام بريء من هذا الاسلام دين السلام و دين التعايش و دين الصبر و دين الحب و التعاون و ليس القتل و الانتحار . اللهم الطف بعبادك
ماهذا في بلد اسلامي ؟ الاسلام بريء من هذا الاسلام دين السلام و دين التعايش و دين الصبر و دين الحب و التعاون و ليس القتل و الانتحار . اللهم الطف بعبادك
5 - حسبن عمري الاثنين 29 أكتوبر 2018 - 14:53
انه الارهاب الجبان يضرب تونس. انها جيوب المقاومة للثورة تتحرك من جديد.،تحالف قوى الشر المتربصة للثورة التونسية ملهمة الشعوب العربية هذا التحالف يستكثر على التونسيون ان تكون بلدهم واحةوحرية وديمفراطية وتعايش بين جميع الاطياف والتيارات..ويريد ادخال البلاد مستنقع ردة ونكوص ديمقراطي ليعود رموز الفساد والاستبداد الذين لم يقبلوا بهزيمتهم وفرارهم كفئران مذعورة. لكن التونسيون سيحافظون على ارث الشهيد البوعزيزي و كافة شهداء الثورة....
6 - mustapha الاثنين 29 أكتوبر 2018 - 14:56
الاٍرهاب داءما والفاعل داءما يكون عربيا اومسلما لماذا؟؟
انه الفقر وليس الدين انها الغربة ونحن في اوطاننا تحس بأنك داخل وطن لايقدرك ولايؤثر لك اَي شيء
انه الفقر وليس الدين انها الغربة ونحن في اوطاننا تحس بأنك داخل وطن لايقدرك ولايؤثر لك اَي شيء
7 - ألطف يالطيف الاثنين 29 أكتوبر 2018 - 15:17
كيفما كان مصدر الارهاب فلا دين له بالأمس تمت مداهمة معبد يهودي بأمريكا من طرف أمريكي أبيض فتح النار وقتل من قتل من اليهود لأن هناك من يقول له ربما عرقك اسمى من الآخرين ،اليوم إمرأة انسلخت عن أنوثتها وحولت جسدها الى أشلاء لإن هناك من يوهمها بأن لها الجنة...اينما وجد الارهاب تجد من يؤطره الأيديولوجيات غسيل الادمغة،فتاوى على المقاس،الفقر الهشاشة الاحساس بالظلم من لدن المجتمع...الخ كل دالك يستغل ...نسأل الله ان يبعد بأسهم وشرهم عن مغربنا الحبيب وسائر بقاع العالم
8 - ماسين الاثنين 29 أكتوبر 2018 - 15:21
الارهاب الذي يريد ارجاع تونس الى عهد القريشيين .ويحاول ارجاعها الى الظلمات الذي بدأت تخرج منه شيئا فشيئا.
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