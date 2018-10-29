امرأة تفجّر جسدها في "شارع بورقيبة" بتونس

هسبريس ـ مُتابعة

قامت امرأة بتفجير جسدها في وسط العاصمة التونسية وفقا لما ذكرته الإذاعة الرسمية للبلاد.

وأكد شهود عيان سماع دوي الانفجار من مسافة بعيدة عن مكان وقوعه، وقالوا إن الشرطة تطوق شارع الحبيب بورقيبة في وسط العاصمة.