تركيا تواصل البحث عن جثة الصحافي خاشقجي

هسبريس - إفي

أكد وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، اليوم، أنه لم يتم حتى الآن العثور على جثة الصحافي السعودي المعارض جمال خاشقجي الذي قتل بعد دخوله قنصلية بلاده في اسطنبول يوم 2 أكتوبر الجاري.

وردا على سؤال وجه إليه في مؤتمر صحافي في اسطنبول حول ما إذا كان وصول النائب العام السعودي، سعود المعجب، إلى تركيا قد حمل معلومات إضافية عن مكان جثة خاشقجي، قال أوغلو: "لم يتم العثور على جثة خاشقجي" حتى الآن.

واجتمع المدعي العام السعودي، اليوم، لأكثر من ساعة، مع كبير ممثلي الادعاء في اسطنبول، عرفان فيدان، الذي يحقق في مقتل خاشقجي، وفقا لشبكة (سي إن إن الناطقة بالتركية).

والتقى الطرفان في قصر العدل في اسطنبول لتبادل المعلومات حول التحقيقات التي يجريانها بخصوص هذه القضية.

ومن المتوقع أن يقوم المعجب، مساء اليوم، بتفتيش القنصلية السعودية في اسطنبول، مكان وقوع الجريمة.

وصرح أوغلو قائلا: "بما أن مرتكبي واقعة القتل موجودون في السعودية، فإن المملكة عليها مسؤولية كبيرة. كما أن المدعي العام السعودي أقر بأن الحادث كان مدبرا، وتم إلقاء القبض على الذين خططوا للحادث؛ أنكروا في أول الأمر ولكنهم اعترفوا بعد ذلك".

وأشاد بالتعاون بين الجانبين، لكنه شدد في الوقت نفسه على ضرورة عدم إطالة السلطات السعودية أمد التحقيقات، والكشف عن تفاصيل ما حدث في أقرب وقت ممكن.

وكانت أنقرة قد أعلنت أنها ستطلب تسليم هؤلاء المعتقلين لمحاكمتهم أمام القضاء التركي، لكن الرياض رفضت هذا المقترح.

يذكر أن الصحافي السعودي المعارض قد توجه في الثاني من الشهر الجاري إلى مقر قنصلية بلاده بإسطنبول للحصول على بعض الأوراق لإتمام زواجه من مواطنة تركية، لكنه اختفى بعدها، حتى أعلنت الرياض -بعد ضغوط تركية ودولية-مقتله إثر شجار داخل مقر البعثة الدبلوماسية.