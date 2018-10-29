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الرئيسية | خارج الحدود | مصدر أمني تونسي: تفجير "شارع بورقيبة" نفذته امرأة بحزام ناسف

مصدر أمني تونسي: تفجير "شارع بورقيبة" نفذته امرأة بحزام ناسف

مصدر أمني تونسي: تفجير "شارع بورقيبة" نفذته امرأة بحزام ناسف
هسبريس – متابعة
الاثنين 29 أكتوبر 2018 - 14:55

كشف مصدر أمني تونسي أن التفجير الانتحاري، الذي وقع اليوم الاثنين بشارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة تونس، نفذته امرأة بحزام ناسف.

وقال المصدر لوكالة الأنباء الألمانية "د. ب. أ" إن التفجير خلّف إصابات في صفوف عدد من الأمنيين؛ لكن لا وجود لقتلى.

من جهتها، أعلنت وزارة الداخلية التونسية عن سقوط تسعة جرحى في التفجير الانتحاري، الذي وقع قرب سيارات للشرطة بأشهر شوارع العاصمة.

وظهرت سيارات الشرطة على مقربة من المركز التجاري "البالماريوم" على حافة الشارع الرئيسي الحبيب بورقيبة، حيث من المرجح أن يكون صوت التفجير قد صدر بمحيطه أو داخله كما سمع صافرات سيارات الإسعاف بالشارع.

وتحاول قوات الأمن السيطرة على الوضع في الشارع الرئيسي وتفرقة الجموع الذين احتشدوا على مقربة من موقع التفجير.

وقالت الإذاعة الرسمية التونسية، في وقت سابق، إن امرأة فجّرت نفسها وسط العاصمة اليوم الاثنين، في وقت تحدّث شاهد عن انفجار في شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة تونس حيث طوّقت الشرطة المنطقة قرب المسرح البلدي.

وترددت أصوات سيارات إسعاف تهرع إلى المكان، بينما قال شاهد يدعى محمد إقبال لـ"رويترز": "كنت أمام المسرح وسمعت دوي انفجار ضخم ورأيت أناسا يهربون".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (7)

1 - مصطفي الاثنين 29 أكتوبر 2018 - 15:04
من مخططات ابناء زايد العبثية في المنطقة للتغطية على فضيحة صاحبهم في تركيا
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-2
2 - مصطفى الاثنين 29 أكتوبر 2018 - 15:12
هده العملية الجبانة تدل على احباط مخطط الارهبيين الاسلاميين وفشلهم في تركيع الشعوب الحرة التنويرية الشعوب التي داقت طعم الحرية والديموقراطية هده العقلية المتحجرة والمتخلفة والضلامية لايمكن لاي انسان على وجه الكرة الارضية ان يعطيهم فرصة للوصول لطموحاتهم الهدامة والمدمرة للحرث والنسل ونموذج تجربتهم معروفة للعالم انها الصهيونية الاسلامية داعش وما جاورها
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12
3 - مجلوق فنيويورك الاثنين 29 أكتوبر 2018 - 15:15
وقيلة تونس ماعندهومش المقدم ؤالشيخ ؤلكرديانات ؤموالين ديطاي,كون كانت عدنا كون جابوها مزال غير كتفكر اش دير.
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4
4 - محمد سعيد KSA الاثنين 29 أكتوبر 2018 - 15:16
السلام عليكم

يد الإرهاب اداعشي تمتد لتونس وهذا ليس بغريب ما دام الباب مفتوحا على مصراعيه للنفوذ القطري.

ما هذه المصادفه؟
حركة نداء تونس بالأمس قررت أن تنفصل عن حزب النهضة (الإخواني) فجاء رد الخوارج سريعا من خلال هذه الإنتحارية.

قال رسول الله في الخوارج (الإسلام السياسي).

(( يَأْتِي فِي آخِرِ الزَّمَانِ قَوْمٌ حُدَثَاءُ الْأَسْنَانِ سُفَهَاءُ الْأَحْلَامِ يَقُولُونَ مِنْ خَيْرِ قَوْلِ الْبَرِيَّةِ يَمْرُقُونَ مِنْ الْإِسْلَامِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنْ الرَّمِيَّةِ لَا يُجَاوِزُ إِيمَانُهُمْ حَنَاجِرَهُمْ فَأَيْنَمَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاقْتُلُوهُمْ فَإِنَّ قَتْلَهُمْ أَجْرٌ لِمَنْ قَتَلَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ)).
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-5
5 - مواطن الاثنين 29 أكتوبر 2018 - 15:18
بتوع اللحي خلاها القدافي عيقتوا نتوما و عيالاتكم خاصكم اعادة الهيكلة و التهئأة العقلية كما تفعل الصين
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-1
6 - بن عمر الاثنين 29 أكتوبر 2018 - 15:22
ردة فعل الظلاميين والمتزمتين دينيا اتجاه الاصلاحات الجريئة والمنفتحة التي قامت بها تونس التي تسير على طريق الديمقراطية والازدهار.
اظن ان الله تعالى سيعاقب هؤلان المعرقلين لاي تطور، لا مكان لهم لا في الدنيا ولا في الاخرة.
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2
7 - عبدالله الاثنين 29 أكتوبر 2018 - 15:25
هدا نتيجة التساهل مع رجوع الداعشيات
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2
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