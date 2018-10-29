مصدر أمني تونسي: تفجير "شارع بورقيبة" نفذته امرأة بحزام ناسف

هسبريس – متابعة

كشف مصدر أمني تونسي أن التفجير الانتحاري، الذي وقع اليوم الاثنين بشارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة تونس، نفذته امرأة بحزام ناسف.

وقال المصدر لوكالة الأنباء الألمانية "د. ب. أ" إن التفجير خلّف إصابات في صفوف عدد من الأمنيين؛ لكن لا وجود لقتلى.

من جهتها، أعلنت وزارة الداخلية التونسية عن سقوط تسعة جرحى في التفجير الانتحاري، الذي وقع قرب سيارات للشرطة بأشهر شوارع العاصمة.

وظهرت سيارات الشرطة على مقربة من المركز التجاري "البالماريوم" على حافة الشارع الرئيسي الحبيب بورقيبة، حيث من المرجح أن يكون صوت التفجير قد صدر بمحيطه أو داخله كما سمع صافرات سيارات الإسعاف بالشارع.

وتحاول قوات الأمن السيطرة على الوضع في الشارع الرئيسي وتفرقة الجموع الذين احتشدوا على مقربة من موقع التفجير.

وقالت الإذاعة الرسمية التونسية، في وقت سابق، إن امرأة فجّرت نفسها وسط العاصمة اليوم الاثنين، في وقت تحدّث شاهد عن انفجار في شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة تونس حيث طوّقت الشرطة المنطقة قرب المسرح البلدي.

وترددت أصوات سيارات إسعاف تهرع إلى المكان، بينما قال شاهد يدعى محمد إقبال لـ"رويترز": "كنت أمام المسرح وسمعت دوي انفجار ضخم ورأيت أناسا يهربون".