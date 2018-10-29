تدريب "درع العرب1" يجمع قوات 6 دول عربية

هسبريس - متابعة

قالت السعودية، الإثنين، إن تدريبا عسكريا بعنوان "درع العرب1" سينطلق يوم الثلاثاء في مصر بمشاركتها و5 دول عربية.

وسيتم تنفيذ التدريب العسكري خلال الفترة من 30 أكتوبر الجاري حتى 19 نوفمبر، وفق وكالة الأنباء السعودية.

وأشارت الوكالة إلى أن قوات برية وجوية وبحرية ودفاع جوي تابعة للمملكة، ستشارك في التمرين بمشاركة القوات المسلحة لكل من الإمارات والبحرين والكويت والأردن ومصر.

وأضاف قائد القوات السعودية المشاركة في التدريب العميد عبد الله بن حسين السبيعي، أنه تم الانتهاء من مرحلة التحضير لهذا التمرين.

وأكد جاهزية جميع القوات المشاركة. لافتا أن التمرين يأتي ضمن خطط وزارة الدفاع السنوية لتأهيل وتدريب منسوبي القوات المسلحة للرفع من جاهزيتهم القتالية.

وأوضح أن هذا التدريب "يسهم في دعم أواصر التعاون والتنسيق بين الدول الشقيقة من خلال توحيد المفاهيم لتطبيق مفهوم العمل المشترك".

ونفذت السعودية ومصر العديد من التدريبات المشتركة من أبرزها التدريب البحرى المشترك (مرجان)، والتدريب الجوى المشترك (فيصل)، كما شاركت قوات البلدين فى تدريبات "رعد الشمال" و"درع الخليج" و"تحية النسر" و"النجم الساطع".