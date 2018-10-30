بولسونارو يرغب في إعادة النظام إلى البرازيل

هسبريس - إفي

عُرف اليميني المتطرف جايير بولسونارو الذي فاز بانتخابات الرئاسة البرازيلية بعد انتصاره على الاشتراكي فرناندو حداد في جولة الإعادة بتصريحاته المثيرة للجدل والمحافظة.

وسيتولى بولسونارو، الذي لا يخفي ترحمه على فترة الديكتاتورية العسكرية (1964-1985) ورفع خلال حملته الانتخابية شعار "البرازيل فوق الجميع. الرب فوق الجميع"، سدة الحكم اعتبارا من أول يناير المقبل.

وفاز المرشح اليميني المتطرف في جولة الإعادة، بعد انتخابات زادت حدة الاستقطاب في البلاد، بنسبة 55.13% من الأصوات في مقابل 44.87% لمنافسه فرناندو حداد، الذي كان مدعوما من الرئيس الأسبق لولا دا سيلفا.

وينظر كثيرون للرئيس المنتخب على أنه يمثل تهديدا للديمقراطية، وأحاط به الجدل في العديد من المرات بسبب تصريحاته النارية ومواقفه.

ومن ضمن تلك التصريحات التي أثارت الجدل حوله قوله في 2011 "لن استطيع أن أحب ابنا مثليا. أفضل أن يموت ابني في حادث على أن يظهر مع شخص ذو شارب. هو بالنسبة لي سيكون ميتا بأي حال".

كما أثير جدلا قويا حوله بسبب تصريحاته حول النساء، حين قال لنائبة في 2014 إنه لن يغتصبها لأنها "لا تستحق ذلك" أو حين قال إنه "لن يوظف رجال ونساء بنفس الراتب، رغم وجود الكثير من النساء التنافسيات"، لأنهن مع حصولهن إجازة أمومة، يتمتعن بحقوق في العمل لا يتمتع بها الرجال.

ولد بولسونارو بمدينة كامبيناس في ولاية ساو باولو، ويعد واحدا من المدافعين عن الديكتاتورية العسكرية، وسبق أن أكد أنه حال فوزه بالانتخابات فإن الجيش سيعود ليتصدر السياسة البرازيلية.

وصرح ضابط الجيش السابق خلال إحدى الفعاليات: "نعم، سيكون عسكريون كثيرون في حكومتي. فقد عينت الحكومات السابقة رجال عصابات وإرهابيين وفاسدين، ولم يقل أحد شيئا".

وتخرج ضابط الاحتياط السابق وهو في الـ22 من العمر من الأكاديمية العسكرية في ريو دي جانيرو، وظل مرتبطا لمدة عشر سنوات بالنظام العسكري، الذي قال عنه في 1999 إن أكبر أخطائه هو أنه "قام بالتعذيب وليس القتل".

وظل في الجيش عشر سنوات فقط قبل أن يقود احتجاجا وكتب مقالات ضد خفض أجور العسكريين في 1986 مما تسبب في محاكمته وسجنه 15 يوما وإحالته إلى الاحتياط في 1988 ، ليبدأ بعدها مشواره السياسي الذي تنقل فيه بين برلمان ريو دي جانيرو الاقليمي ومجلس نواب البرازيل.

ورغم دفاعه المستميت عن "الأسرة التقليدية" إلا أن ذلك لم يمنع زواجه ثلاث مرات، آخرها في 2013 من زوجته الحالية ميتشل بولسونارو الذي أنجب منها طفلة.

ولدى الرئيس المنتخب أربع أبناء ذكور من زوجتيه السابقتين.

ووعد بولسونارو خلال حملته الانتخابية بالتعامل بيد من حديد مع الجريمة المنظمة، ليجد خطابه بهذه الطريقة إقبالا شديدا من الناخبين الراغبين في إنهاء العنف المتصاعد في المجتمع.