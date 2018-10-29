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كُتّاب وآراء
أردوغان يفتتح "مطار إسطنبول" الأكبر عالميا
افتتح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان "مطار إسطنبول" بمراسم رسمية وسط احتفالية ضخمة، وبمشاركة زعماء العديد من الدول والحكومات، وفق ما ذكرته وكالة الأناضول التركية.
وأعلن الرئيس أردوغان، خلال المراسم اليوم الاثنين، أن اسم المطار الجديد هو "مطار إسطنبول"، مضيفا: "أطلقنا على المطار الجديد الذي يعد صرحاً كبيراً اسم إسطنبول نسبة إلى هذه المدينة الفريدة".
وأكد بالقول "تركيا عازمة على أن تكون ضمن أكبر 10 اقتصادات في العالم ورمزا للسلام والاطمئنان والأمن والرفاهية في منطقتها والعالم أيضا".
وسيتم إنشاء المطار على أربع مراحل، على أن تكتمل كافة المراحل عام 2028، وتبلغ مساحته 76.5 مليون متر مربع وسيكون الأكبر عالميا عند اكتمال كافة مرافقه.
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