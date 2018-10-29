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الرئيسية | خارج الحدود | أردوغان يفتتح "مطار إسطنبول" الأكبر عالميا

أردوغان يفتتح "مطار إسطنبول" الأكبر عالميا

أردوغان يفتتح "مطار إسطنبول" الأكبر عالميا
هسبريس - متابعة
الاثنين 29 أكتوبر 2018 - 18:30

افتتح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان "مطار إسطنبول" بمراسم رسمية وسط احتفالية ضخمة، وبمشاركة زعماء العديد من الدول والحكومات، وفق ما ذكرته وكالة الأناضول التركية.

وأعلن الرئيس أردوغان، خلال المراسم اليوم الاثنين، أن اسم المطار الجديد هو "مطار إسطنبول"، مضيفا: "أطلقنا على المطار الجديد الذي يعد صرحاً كبيراً اسم إسطنبول نسبة إلى هذه المدينة الفريدة".

وأكد بالقول "تركيا عازمة على أن تكون ضمن أكبر 10 اقتصادات في العالم ورمزا للسلام والاطمئنان والأمن والرفاهية في منطقتها والعالم أيضا".

وسيتم إنشاء المطار على أربع مراحل، على أن تكتمل كافة المراحل عام 2028، وتبلغ مساحته 76.5 مليون متر مربع وسيكون الأكبر عالميا عند اكتمال كافة مرافقه.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - بوحاطي الاثنين 29 أكتوبر 2018 - 18:46
هده هي العدالة و التنمية الحقيقية عكس الندالة و العدمية لي عدنا التي تقودنا نحو الهلاك الله ينعل لي ما يحشم الاندال
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2 - ben hammou الاثنين 29 أكتوبر 2018 - 18:48
بالمقابل العثماني يقوم باضافة ساعة كاملة على صحة مواطنيه ...سيييرالله يعطيك الذل هذشي فين فالح
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3 - noureddine الاثنين 29 أكتوبر 2018 - 18:50
باراكا علينا أكبر طاجين.
أكبر طنجية
أكبر براد
أكبر راية
.....
بلاد الانجازات
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