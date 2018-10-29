ولد البشير يتكلف بتشكيل حكومة جديدة بموريتانيا

هسبريس - متابعة

كلف الرئيس الموريتاني، محمد ولد عبد العزيز، الاثنين، المهندس محمد سالم ولد البشير بتشكيل حكومة جديدة، وذلك خلفا ليحيى ولد حدمين الذي قدم استقالة حكومته، في وقت سابق اليوم.

وذكرت الوكالة الموريتانية للأنباء أن تكليف ولد البشير، الذي كان يشغل حتى الآن منصب المدير العام للشركة الوطنية للصناعة والمناجم (سنيم)، بتشكيل الحكومة الجديدة جاء خلال الاستقبال الذي خصه به الرئيس ولد عبد العزيز، بالقصر الرئاسي بنواكشوط.

وأوضح المصدر ذاته، أن رئاسة الجمهورية أصدرت قبل ذلك مرسوما تم بموجبه تعيين ولد البشير، وهو من مواليد العام 1962، وزيرا أول، خلفا ليحيى ولد حدمين، الذي شغل هذا المنصب منذ شهر غشت من سنة 2014، وتم بموجب مرسوم، صادر اليوم، تعيينه وزير دولة مكلفا بمهمة برئاسة الجمهورية.

وتجدر الإشارة إلى أن الإعلان عن استقالة حكومة ولد حدمين جاء بعد مرور حوالي شهرين على إجراء الانتخابات البرلمانية والمحلية؛ هذه الأخيرة التي أسدل الستار على آخر فصولها، أول أمس السبت، بإجراء دور ثالث من الانتخابات البلدية بمقاطعتي عرفات والميناء بالعاصمة نواكشوط، في سابقة من نوعها في تاريخ الانتخابات بالبلاد.

يذكر أن محمد سالم ولد البشير كان قد شغل منصب وزير البترول والطاقة والمعادن في العام 2015، ثم عيين مديرا عاما لشركة (سنيم) في شهر غشت من سنة 2016 وهو المنصب الذي ظل يشغله إلى غاية تعيينه وزيرا أول، اليوم.