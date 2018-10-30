24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|30
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:15
|07:42
|13:16
|16:13
|18:41
|19:56
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- مروحية أمريكية فوق مراكش
- الحسيمة تخلّد الذكرى الثانية لوفاة فكري وسط حضور أمني مكثّف
- عائلة بالحسيمة تطالب بالتحقيق في وفاة غامضة
- مصرع شاب في اصطدام سيارة وشاحنة بأكادير
- امرأة تفجّر جسدها في "شارع بورقيبة" بتونس
الحسيمة تخلّد الذكرى الثانية لوفاة فكري وسط حضور أمني مكثّف (5.00)
أساتذة محتجون يتحدون الأمطار والقوات العمومية لإسقاط التعاقد (5.00)
معرض يحتفي بمرور مائة سنة على تدشين محطة القطار بتطوان (5.00)
- العثماني يتشبث أمام النواب بقرار استمرار العمل بالتوقيت الصيفي - (200)
- وزارة التربية الوطنية تدخل تعديلات على التوقيت المدرسي الجديد - (134)
- استطلاع هسبريس: 94% من المغاربة يرفضون إبقاء التوقيت الصيفي - (109)
- الاستقالات الجماعية للأطباء .. رغبة في الإصلاح أم مصالح شخصية؟ - (83)
- عصيد: احتقار الحريات الفردية يعطب الشرق الأوسط وشمال إفريقيا - (65)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
"المركزي الفلسطيني" يعلّق الاعتراف بدولة إسرائيل
قرر المجلس المركزي الفلسطيني، الاثنين، إنهاء الالتزامات الفلسطينية تجاه الاتفاقيات مع إسرائيل، وخول الرئيس الفلسطيني محمود عباس تنفيذ ذلك.
وقرر المجلس في بيان ختامي لدورة اجتماعات عقدت في مدينة رام الله على مدار يومين، تعليق الاعتراف بإسرائيل إلى حين اعترافها بدولة فلسطين على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وأكد على وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل والانفكاك الاقتصادي "على اعتبار أن المرحلة الانتقالية وبما فيها اتفاق باريس لم تعد قائمة، وعلى أساس تحديد ركائز وخطوات عملية للاستمرار في عملية الانتقال من مرحلة السلطة إلى تجسيد استقلال الدولة ذات السيادة".
وعزا المجلس المركزي قراراته إلى "استمرار تنكر إسرائيل للاتفاقات الموقعة وما ترتب عليها من التزامات، وباعتبار أن المرحلة الانتقالية لم تعد قائمة".
وأكد على استمرار الموقف من رفض ما يسمى صفقة القرن الأمريكية أو أي مسمى آخر ومواجهتها بكل السبل الممكنة وإحباطها، واعتبار الإدارة الأمريكية "شريكاً لحكومة الاحتلال الإسرائيلي، وجزء من المشكلة وليست جزءا من الحل".
والمجلس المركزي هو ثاني أعلى هيئة تشريعية في منظمة التحرير الفلسطينية. وعقدت اجتماعاته وسط مقاطعة من فصائل معارضة أبرزها حماس والجبهتان الشعبية والديمقراطية لتحرير فلسطين.