أردوغان: تركيا تشن عمليات موسعة في سوريا

هسبريس ـ مُتابعة

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن تركيا ستقضي على المتشددين شرقي نهر الفرات في شمال سوريا، مضيفا أن تدخلها بدأ وسيجري شن المزيد من العمليات المكثفة قريبا.

وأدلى أردوغان بتصريحاته في كلمة أمام أعضاء حزب العدالة والتنمية، الذي ينتمي له، بعد يومين من نشر "وكالة الأناضول" الرسمية تقريرا ذكر أن القوات التركية قصفت مواقع لوحدات حماية الشعب الكردية السورية على الضفة الشرقية لنهر الفرات.