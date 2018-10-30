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كُتّاب وآراء
النائب العام السعودي يزور "قنصلية إسطنبول"
عقد النائب العام السعودي، سعود المعجب، جولة ثانية من المحادثات مع مسؤولين أتراك، اليوم الثلاثاء، وزار القنصلية السعودية في اسطنبول حيث قتل الصحفي جمال خاشقجي منذ أربعة أسابيع.
وأثار مقتل خاشقجي داخل قنصلية بلاده في اسطنبول أزمة للمملكة، أكبر مصدر للنفط في العالم، بعد أن نفت في بادئ الأمر أي علم أو دور لها في مقتله.
ووصل المعجب إلى اسطنبول مساء يوم الأحد الماضي، وأجرى محادثات أمس الاثنين مع النائب العام في اسطنبول، بعد أيام من تصريحه بأن النيابة العامة تلقت معلومات من الجانب التركي تشير إلى أن قتل خاشقجي كان بنية مسبقة.
وذكرت قناة "إن.تي.في" التلفزيونية التركية إن المعجب التقى، اليوم الثلاثاء، بنظيره التركي عرفان فيدان للمرة الثانية في مبنى القصر العدلي، المحكمة الرئيسية في اسطنبول، قبل أن يتوجه إلى القنصلية.
وكان خاشقجي، كاتب المقالات في صحيفة واشنطن بوست وأحد أبرز منتقدي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، قُتل داخل القنصلية بعد أن توجه إليها للحصول على وثائق خاصة بزواجه.
وأصر مسؤولون سعوديون، في بداية الأمر، على أنه غادر القنصلية بعد أن حصل على الوثائق في الثاني من أكتوبر، إلا أن مسؤولين أتراك قالوا إنهم يعتقدون أن فريقا تم إرساله من السعودية قتل خاشقجي بالداخل.
وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو دعا السعودية إلى انهاء التحقيقات في أقرب وقت ممكن، وقال: "يتعين الكشف عن الحقيقة كاملة". وطالبت تركيا الرياض بتسليمها 18 مشتبها بهم في مقتل خاشقجي لمحاكمتهم.