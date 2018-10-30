24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|30
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:15
|07:42
|13:16
|16:13
|18:41
|19:56
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- تقرير: المغرب يتقدم في الحكامة الاقتصادية أمام تراجع حقوق الإنسان
- عائلة بالحسيمة تطالب بالتحقيق في وفاة غامضة
- إكسبو 2020 دبي يقدم منحا مالية لمبتكرين مغاربة
- مصرع شاب في اصطدام سيارة وشاحنة بأكادير
- التعاون يقود وفدا من وزارة العدل إلى الدنمارك
محتجون: سائق "قطار بوقنادل" "كبش فداء" لإسكات الرأي العام (5.00)
"غَادي فالخسران أحمّادي".. عبارة ساخرة تلهب "فيسبوك" المغاربة (5.00)
- وزارة التربية الوطنية تدخل تعديلات على التوقيت المدرسي الجديد - (174)
- استطلاع هسبريس: 94% من المغاربة يرفضون إبقاء التوقيت الصيفي - (122)
- العثماني يُلزم جميع الإدارات العمومية باستعمال العربية أو الأمازيغية - (73)
- نقابة المحامين تعتزم الطعن في "مرسوم الساعة" - (72)
- العثماني: رئيس الحكومة لا يواجه الملك .. والتعليمات "فوق راسنا" - (69)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
إضراب أسرى فلسطينيين عن الطعام في إسرائيل
قال نادي الأسير الفلسطيني إن أربعة معتقلين فلسطينيين لدى إسرائيل يضربون عن الطعام منذ فترات مختلفة داخل السجون.
وذكر نادي الأسير، في بيان له، أن المعتقل صدام عوض، البالغ 28 عاماً، مضرب عن الطعام منذ 16 يوما رفضا لاعتقاله الإداري، وهذا ثاني إضراب له هذا العام.
وبحسب البيان فإن عوض قضى ما مجموعه سبعة أعوام في سجون إسرائيل، وتم اعتقاله في شهر أبريل الماضي وتحويله للاعتقال الإداري (احتجاز دون تهم محددة).
وأضاف أن المعتقل رزق رجوب، صاحب الـ61 عاماً، مضرب عن الطعام منذ ثلاثة أيام رفضا كذلك لاعتقاله الإداري، وهو معتقل منذ 27 نونبر 2017.
وحسب البيان، يواصل المعتقلان خليل أبو عرام وكفاح حطاب إضرابهما المفتوح عن الطعام منذ ثمانية أيام احتجاجا على التضييق الإسرائيلي بحق المعتقلات الفلسطينيات.
ويقضي حطاب وأبو عرام عقوبة السجن المؤبد وتم اعتقالهما عامي 2004 و2002 على التوالي بحسب بيان نادي الأسير.
وكان المعتقل فلسطيني خضر عدنان، وعمره 40 عاما، أوقف أمس إضرابا عن الطعام استمر به في سجن إسرائيلي لمدة 58 يوما بعد صدور حكم يقضي بسجنه لمدة عام اعتبارا من مدة اعتقاله ما يتيح الإفراج عنه الشهر المقبل.
ولجأ عشرات المعتقلين الفلسطينيين إلى إعلان الإضراب فرديا عن الطعام خلال الأعوام الأخيرة أغلبهم ضد الاعتقال الإداري وقرارات العزل الإسرائيلية بحقهم.
وتعتقل إسرائيل نحو 6500 فلسطيني بحسب إحصائيات فلسطينية رسمية.