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الرئيسية | خارج الحدود | ترامب يسعى إلى منع تجنيس المولودين في أمريكا

ترامب يسعى إلى منع تجنيس المولودين في أمريكا

ترامب يسعى إلى منع تجنيس المولودين في أمريكا
هسبريس ـ مُتابعة
الثلاثاء 30 أكتوبر 2018 - 14:35

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في مقابلة نشرت اليوم الثلاثاء، إن إدارته تعمل على إصدار أمر رئاسي لإنهاء منح الجنسية لمن يولدون في الولايات المتحدة.

وفي مقابلة مع موقع "أكسيوس" الأمريكي الإخباري ، قال ترامب إنه يعمل مع مستشار قانوني لوضع حد لهذه الممارسة، الموجودة منذ عام 1968، وتنص على منح الجنسية تلقائيا لأي شخص يولد داخل الأراضي الأمريكية.

وزاد الرئيس الأمريكي:"نحن البلد الوحيد في العالم الذي يأتي فيه الشخص ويولد له طفل فيصبح الطفل بشكل أساسي من مواطني الولايات المتحدة لمدة 85 سنة مع كل هذه الامتيازات".

وخلافا لما قاله ترامب؛ هناك العشرات من البلدان التي تمنح الجنسية بلا قيود لمن يولدون على ترابها، من أقربها إلى واشنطن كندا والمكسيك، فينما يرى رئيس أمريكا أنه "أمر سخيف يجب أن ينتهي".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - ossama الثلاثاء 30 أكتوبر 2018 - 14:50
خلافا لما يظنه ترامب، لا يمكن تغيير ما في الدستور بمرسوم رئاسي.
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2 - كلامه صحيح الثلاثاء 30 أكتوبر 2018 - 14:50
في الحقيقة كلامه معقول. هناك من مغاربة اعرفهم يدهبون الى هناك فقط من اجل الولادة حيث يصبح اولادهم امريكيون!! المواطنة حقوق وواجبات.
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