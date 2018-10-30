ترامب يسعى إلى منع تجنيس المولودين في أمريكا

هسبريس ـ مُتابعة

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في مقابلة نشرت اليوم الثلاثاء، إن إدارته تعمل على إصدار أمر رئاسي لإنهاء منح الجنسية لمن يولدون في الولايات المتحدة.

وفي مقابلة مع موقع "أكسيوس" الأمريكي الإخباري ، قال ترامب إنه يعمل مع مستشار قانوني لوضع حد لهذه الممارسة، الموجودة منذ عام 1968، وتنص على منح الجنسية تلقائيا لأي شخص يولد داخل الأراضي الأمريكية.

وزاد الرئيس الأمريكي:"نحن البلد الوحيد في العالم الذي يأتي فيه الشخص ويولد له طفل فيصبح الطفل بشكل أساسي من مواطني الولايات المتحدة لمدة 85 سنة مع كل هذه الامتيازات".

وخلافا لما قاله ترامب؛ هناك العشرات من البلدان التي تمنح الجنسية بلا قيود لمن يولدون على ترابها، من أقربها إلى واشنطن كندا والمكسيك، فينما يرى رئيس أمريكا أنه "أمر سخيف يجب أن ينتهي".