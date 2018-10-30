24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|30
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:15
|07:42
|13:16
|16:13
|18:41
|19:56
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- تقرير: المغرب يتقدم في الحكامة الاقتصادية أمام تراجع حقوق الإنسان
- مروحية أمريكية فوق مراكش
- عائلة بالحسيمة تطالب بالتحقيق في وفاة غامضة
- إكسبو 2020 دبي يقدم منحا مالية لمبتكرين مغاربة
- مصرع شاب في اصطدام سيارة وشاحنة بأكادير
محتجون: سائق "قطار بوقنادل" "كبش فداء" لإسكات الرأي العام (5.00)
"غَادي فالخسران أحمّادي".. عبارة ساخرة تلهب "فيسبوك" المغاربة (5.00)
- وزارة التربية الوطنية تدخل تعديلات على التوقيت المدرسي الجديد - (174)
- استطلاع هسبريس: 94% من المغاربة يرفضون إبقاء التوقيت الصيفي - (122)
- العثماني يُلزم جميع الإدارات العمومية باستعمال العربية أو الأمازيغية - (73)
- نقابة المحامين تعتزم الطعن في "مرسوم الساعة" - (70)
- العثماني: رئيس الحكومة لا يواجه الملك .. والتعليمات "فوق راسنا" - (69)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
وفد أمني مصري يتباحث مع "حماس" بقطاع غزة
وصل وفد أمني مصري إلى قطاع غزة لإجراء مباحثات مع قيادات حركة حماس. وهذه هي الزيارة الرابعة للوفد، الذي يضم مسؤولين في جهاز المخابرات العامة المصرية، خلال أسبوعين.
ودخل الوفد إلى غزة عبر معبر "بيت حانون / إيرز"، الخاضع للسيطرة الإسرائيلية ،وكان في استقباله مسؤولون أمنيون من حركة المقاومة الإسلامية.
ويبحث الوفد المصري مع قيادات حماس ملفي التهدئة مع إسرائيل والمصالحة الفلسطينية. إذ تدخلت مصر بقوة في عدة مناسبات مؤخرا لمنع التصعيد الأمني بين الفصائل الفلسطينية في غزة وإسرائيل.
وتأتي زيارة المصريين بعد أن تجنب المجلس المركزي الفلسطيني، في ختام اجتماعات له استمرت يومين في رام الله، اتخاذ قرارات حاسمة ضد قطاع غزة.
والمجلس المركزي هو ثاني أعلى هيئة تشريعية في منظمة التحرير الفلسطينية، وعقدت اجتماعاته وسط مقاطعة من فصائل معارضة، أبرزها حماس والجبهتين الشعبية والديمقراطية لتحرير فلسطين.
ويتواصل الانقسام الداخلي الفلسطيني منذ سيطرة حركة "حماس" على الأوضاع في قطاع غزة؛ منتصف عام 2007.