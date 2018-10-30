وفد أمني مصري يتباحث مع "حماس" بقطاع غزة

هسبريس ـ مُتابعة

وصل وفد أمني مصري إلى قطاع غزة لإجراء مباحثات مع قيادات حركة حماس. وهذه هي الزيارة الرابعة للوفد، الذي يضم مسؤولين في جهاز المخابرات العامة المصرية، خلال أسبوعين.

ودخل الوفد إلى غزة عبر معبر "بيت حانون / إيرز"، الخاضع للسيطرة الإسرائيلية ،وكان في استقباله مسؤولون أمنيون من حركة المقاومة الإسلامية.

ويبحث الوفد المصري مع قيادات حماس ملفي التهدئة مع إسرائيل والمصالحة الفلسطينية. إذ تدخلت مصر بقوة في عدة مناسبات مؤخرا لمنع التصعيد الأمني بين الفصائل الفلسطينية في غزة وإسرائيل.

وتأتي زيارة المصريين بعد أن تجنب المجلس المركزي الفلسطيني، في ختام اجتماعات له استمرت يومين في رام الله، اتخاذ قرارات حاسمة ضد قطاع غزة.

والمجلس المركزي هو ثاني أعلى هيئة تشريعية في منظمة التحرير الفلسطينية، وعقدت اجتماعاته وسط مقاطعة من فصائل معارضة، أبرزها حماس والجبهتين الشعبية والديمقراطية لتحرير فلسطين.

ويتواصل الانقسام الداخلي الفلسطيني منذ سيطرة حركة "حماس" على الأوضاع في قطاع غزة؛ منتصف عام 2007.