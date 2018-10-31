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الرئيسية | خارج الحدود | مرافعات القتل والرجم والإرهاب تصل السعودية

مرافعات القتل والرجم والإرهاب تصل السعودية

مرافعات القتل والرجم والإرهاب تصل السعودية
هسبريس ـ مُتابعة
الأربعاء 31 أكتوبر 2018 - 01:51

كشفت مصادر سعودية عن بدء دوائر الاستئناف في محاكم المملكة، اعتبارا من السابع من دجنبر المقبل، بالسماح للخصوم بالحضور والمرافعة أمامها في خمسة أنواع من القضايا، تشمل القصاص، والقتل، والرجم، والقطع، وجرائم الإرهاب وتمويله.

وكان الاعتراض على الأحكام الأولية في السابق يتم عبر مذكرات تودع أمام دائرة الاستئناف، التي تتولى بدورها تأييد الحكم أو إعادته دون السماح للخصوم بالحضور.

ونقلت صحيفة "عكاظ" عن المصادر قولها إن وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء، الشيخ الدكتور وليد الصمعان،ي عمم على المحاكم قرار المجلس الأعلى للقضاء الذي نص على سريان ذلك على الأحكام القضائية الصادرة بعد تاريخ نفاذ القرار.

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