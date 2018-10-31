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تعديل شروط نقل قروض الأفراد بين بنوك الإمارات
الأربعاء 31 أكتوبر 2018 - 02:10
قال مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي إنه عدل شروط نقل قروض الأفراد من بنك إلى آخر، مشيرا إلى أنه قرر تعديل نظام القروض المصرفية والخدمات الأخرى المقدمة للعملاء الأفراد.
وذكر المصدر في بيان أنه تم إلزام البنوك وشركات التمويل بتخفيض نسبة الربح إلى الفائدة وعدم زيادة فترة السداد، وغيرها من التسهيلات الأخرى لقروض الأفراد، في حال تم نقلها إلى بنك أو شركة أخرى بعد صدور هذا التعديل.