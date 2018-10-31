24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|31
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:16
|07:43
|13:16
|16:13
|18:40
|19:56
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- تقرير: المغرب يتقدم في الحكامة الاقتصادية أمام تراجع حقوق الإنسان
- إكسبو 2020 دبي يقدم منحا مالية لمبتكرين مغاربة
- تعميم التعليم ما قبل الأولي يتطلب 3 مليارات درهم إضافية سنوياً
- الإهمال المعنوي يدفع تشكيليا مغربيا إلى التخلي عن "بطاقة الفنان"
- سفارة مصر بالرباط تستعرض قصص نجاح نسائية
بوخبزة .. غيفارا العرب الذي حملته فلسطين لمواجهة اليانكي الأمريكي (5.00)
"فيسبوك" يجر الفنان الحاج يونس إلى القضاء بتهمة السب والقذف (5.00)
- العثماني يُلزم جميع الإدارات العمومية باستعمال العربية أو الأمازيغية - (100)
- نقابة المحامين تعتزم الطعن في "مرسوم الساعة" - (75)
- الحكومة تربط عودة تطبيق الخدمة العسكرية الإجبارية بتعليمات الملك - (72)
- تتويج الطفلة المغربية أمجون بـ"تحدي القراءة العربي" في الإمارات - (70)
- أخنوش: "المغرب الأخضر" يدعم الفلاحين بدون حسابات أو مزايدات - (70)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
الدنمارك تتهم إيران بالتخطيط لهجوم على أراضيها
استدعت الدنمارك سفيرها لدى إيران "لإجراء مشاورات" بعد أن اتهمت الشرطة الدنماركية في وقت سابق من أمس الثلاثاء طهران بالتخطيط لشن هجمات على الإيرانيين الذين يعيشون في المنفى على الأراضي الدنماركية.
وتحدث وزير الخارجية الدنماركي، أندرس سامويلسن، للصحفيين حول الخطط التي أعلنها جهاز الاستخبارات الداخلية الدنماركية (بي.إي.تي) قائلا "إنها غير مقبولة تماما وخطيرة للغاية".
وعن هذه الخطوة الخاصة باستدعاء السفير، قال إن "هذه تعد خطوة دبلوماسية قوية للغاية وغير عادية بالمرة".
وأضاف أنه تم استدعاء السفير الإيراني لدى كوبنهاجن أيضا إلى وزارة الخارجية الدنماركية.
وقال فين بورش اندرسن رئيس (بي.إي.تي) أن هذا هو السبب في العملية الكبيرة التي قامت بها الشرطة نهاية شتنبر الماضي وتسببت في حدوث حالة من الشلل استمرت لساعات في أجزاء من البلاد.
وأضاف اندرسن: "لاحظنا شيئا غير معتاد وخطيرا من وجهة نظرنا، ولهذا الشيء علاقة بالاستخبارات الإيرانية التي تخطط لشن هجوم على الأراضي الدنماركية".
وأشار أندرسن إلى وجود مواطن نرويجي من أصول إيرانية داخل الحبس الاحتياطي في الدنمارك منذ الحادي والعشرين من أكتوبر الجاري على خلفية هذه الواقعة.
وتتهم السلطات الدنماركية النرويجي بمساعدة الاستخبارات الإيرانية على ممارسة نشاط لها في الدنمارك بالإضافة إلى مشاركته في التخطيط لمحاولة الهجوم، لكن الرجل ينفي هذه الاتهامات.
وحسب الاستخبارات الداخلية الدنماركية، فإن الهجوم كان يستهدف مجموعة إيرانيين يقيمون في الدنمارك ويسعى أفراد هذه المجموعة إلى استقلال المنطقة الإيرانية المحيطة بمدينة الأهواز.
وحذر اندرسن من أن القبض على المشتبه به لا يعني القضاء على التهديدات لهؤلاء الأفراد، ولفت إلى أن السلطات الدنماركية وضعت ثلاثة من هؤلاء الأفراد تحت حماية شرطية خاصة.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية في بيان أرسل بالبريد الإلكتروني إلى شبكتي الإذاعة العامة (دي.آر) و(تي.في2) هيئة "إن إيران نفت بشدة المعلومات المغلوطة حول الخطة المزعومة".
وأشار البيان إلى انه "سيناريو آخر في سلسلة من المؤامرات الموضوعة من قبل أعداء إيران المعروفين في محاولة لتعريض العلاقات الأوروبية الإيرانية الجيدة والمتقدمة للخطر في هذه المرحلة الهامة والحرجة للغاية".
ويبحث المحققون الدنماركيون أيضا فيما إذا كان الإيرانيون المقيمون في المنفى قد ارتكبوا جرائم وبالتحديد في الاتهام المتعلق بهجوم وقع خلال استعراض عسكري في مدينة الأهواز في الثاني والعشرين من شتنبر الماضي وأسفر عن مقتل 25 شخصا.
ولما تلقت الاستخبارات الداخلية في الدنمارك معلومات عن التخطيط لشن هجوم، قامت الشرطة في الثامن والعشرين من الشهر الماضي بعملية كبيرة أوقفت خلال حركة النقل بين جزيرة زيلاند والعاصمة كوبنهاجن وأغلقت جسورا دولية وأوقفت حركة عبارات لعدة ساعات.
وجرى توجيه انتقاد للاستخبارات الدنماركية بعد هذه العملية بأنها أعطت معلومات قليلة للغاية.