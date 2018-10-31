24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|31
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:16
|07:43
|13:16
|16:13
|18:40
|19:56
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- العمق المظلم والحيواني للإنسان*
- تراكم مشاكل النقل المدرسي ينذر بغليان اجتماعي في إقليم تنغير
- "الجوع" يهدد ساكنة درعة بسبب إضراب الشاحنات
- توقيت العثماني
- استيتو يخوض تجربة تفاعلية جديدة برواية "طينجو"
محتجون: سائق "قطار بوقنادل" "كبش فداء" لإسكات الرأي العام (5.00)
السفير البريطاني رايلي يستكشف أغوار تاريخ "المغرب الروماني" (5.00)
- العثماني يُلزم جميع الإدارات العمومية باستعمال العربية أو الأمازيغية - (104)
- نقابة المحامين تعتزم الطعن في "مرسوم الساعة" - (76)
- أخنوش: "المغرب الأخضر" يدعم الفلاحين بدون حسابات أو مزايدات - (72)
- تتويج الطفلة المغربية أمجون بـ"تحدي القراءة العربي" في الإمارات - (70)
- "غَادي فالخسران أحمّادي".. عبارة ساخرة تلهب "فيسبوك" المغاربة - (67)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
تحطم مروحية عسكرية يقتل 25 شخصا بأفغانستان
قال مسؤولون إن طائرة هليكوبتر تابعة للجيش الأفغاني سقطت في جنوب غرب أفغانستان، اليوم الأربعاء، مما أسفر عن مقتل جميع من كانوا على متنها؛ وعددهم 25 شخصا.
المصادر ذاتها أوردت أن بين الضحايا قائد عسكري كبير، ورئيس المجلس الإقليمي الذي قام بدور رئيسي في صد هجوم لحركة طالبان، شهر ماي الماضي.
وقالت حركة طالبان، التي تحارب الحكومة المدعومة من القوى الدولية الغربية، إنها وراء إسقاط الطائرة العسكرية الأفغانية.
وقال ناصر مهري ،المتحدث باسم الحاكم الإقليمي، إن طائرتي هليكوبتر عسكريتين كانتا في الطريق من إقليم فراه إلى إقليم هرات، المجاور، عندما خرجت إحداهما عن السيطرة، في ظروف تصعب فيها الرؤية، واصطدمت بجبل.
وكان من بين ركاب الطائرة نعمة الله خليل نائب، قائد فيلق الجيش بالمنطقة الغربية، وفريد بختوار رئيس المجلس الإقليمي بفراه، وقال مهري إن "باقي الضحايا هم جنود وأعضاء بالمجلس، إضافة إلى طاقم الطائرة".
وكان بختوار شخصية بارزة في محاربة حركة طالبان ضمن معركة من أجل السيطرة على مدينة فراه، التي حاصرها المسلحون وهددوا بالسيطرة عليها في ماي الماضي.