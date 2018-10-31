تحطم مروحية عسكرية يقتل 25 شخصا بأفغانستان

هسبريس - رويترز

قال مسؤولون إن طائرة هليكوبتر تابعة للجيش الأفغاني سقطت في جنوب غرب أفغانستان، اليوم الأربعاء، مما أسفر عن مقتل جميع من كانوا على متنها؛ وعددهم 25 شخصا.

المصادر ذاتها أوردت أن بين الضحايا قائد عسكري كبير، ورئيس المجلس الإقليمي الذي قام بدور رئيسي في صد هجوم لحركة طالبان، شهر ماي الماضي.

وقالت حركة طالبان، التي تحارب الحكومة المدعومة من القوى الدولية الغربية، إنها وراء إسقاط الطائرة العسكرية الأفغانية.

وقال ناصر مهري ،المتحدث باسم الحاكم الإقليمي، إن طائرتي هليكوبتر عسكريتين كانتا في الطريق من إقليم فراه إلى إقليم هرات، المجاور، عندما خرجت إحداهما عن السيطرة، في ظروف تصعب فيها الرؤية، واصطدمت بجبل.

وكان من بين ركاب الطائرة نعمة الله خليل نائب، قائد فيلق الجيش بالمنطقة الغربية، وفريد بختوار رئيس المجلس الإقليمي بفراه، وقال مهري إن "باقي الضحايا هم جنود وأعضاء بالمجلس، إضافة إلى طاقم الطائرة".

وكان بختوار شخصية بارزة في محاربة حركة طالبان ضمن معركة من أجل السيطرة على مدينة فراه، التي حاصرها المسلحون وهددوا بالسيطرة عليها في ماي الماضي.