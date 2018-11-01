24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|1
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:17
|07:44
|13:16
|16:12
|18:39
|19:55
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- دار السلام التنزانية تشن حملة لمكافحة المثلية
- استمرار احتجاج "أساتذة الجالية" .. الغاضبون يتشبثون بتنقيط الأقدمية
- الأجواء العاصفية مستمرة في مختلف أرجاء المملكة
- "العربية للطيران" تربط طنجة ومراكش والداخلة
- اصطدام حافلة وتاكسي يقتل 3 أشخاص في أزيلال
هولندا تصعّدُ ضد الرباط وترفض تسليم شعو إلى السلطات المغربية (5.00)
شقير: "الرمال المخزنية المتحركة" تبتلع مؤسسة رئاسة الحكومة (5.00)
- نقابات التعليم تلتقي بالوزير أمزازي وترفض جديد التوقيت المدرسي - (111)
- المغرب يعتزم الاستمرار في مسلسل "الخوصصة" لدعم ميزانية الدولة - (71)
- المدارس الخصوصية بالمغرب تُوافق على التوقيت المدرسي الجديد - (66)
- منتوج مغربي جديد يشجّع الادخار لدى الفئات ذات الدخل غير القار - (61)
- لأول مرة .. المغرب يتقدم تسع مراتب في تصنيف ممارسة الأعمال - (46)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
تركيا تتخطى عتبة 40 مليون سائح نهاية العام
قال وزير الثقافة والسياحة التركي، محمد نوري أرصوي، إن إجمالي عدد السياح المتوقع زيارتهم لتركيا لغاية نهاية العام الجاري سيتخطى الرقم القياسي لـ40 مليون سائح.
وأوضح الوزير التركي، في تصريح صحفي، أن عدد السياح القادمين إلى تركيا ازداد بنسبة 23 بالمائة تقريبا، ليصل إلى 32 مليون سائح لغاية نهاية الربع الثالث من العام الجاري.
وأضاف أن هذا المعطى "يؤكد أننا سنتخطى هدف الوصول إلى 40 مليون سائح، وبذلك سنحقق رقما قياسيا"، بتعبيره.
وأعلن المسؤول أنه ستنطلق، اعتبارا من أبريل القادم، رحلات مجدولة إلى إزمير وأنطاليا قادمة من الدول الغربية والناطقة بالروسية ومن الشرق الأوسط، على متن طائرات الخطوط الجوية التركية.
وأكد أرصوي أن مطار إسطنبول يعتبر من أهم الاستثمارات التي ستنقذ مستقبل السياحة في إسطنبول وتركيا. وأشار إلى أنه تم الوصول إلى المراحل النهائية لإطلاق صندوق تطوير السياحة في تركيا، مسجلا أن المشروع سيقدم إلى البرلمان نهاية نونبر المقبل.