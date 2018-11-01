تركيا تتخطى عتبة 40 مليون سائح نهاية العام

هسبريس ـ مُتابعة

قال وزير الثقافة والسياحة التركي، محمد نوري أرصوي، إن إجمالي عدد السياح المتوقع زيارتهم لتركيا لغاية نهاية العام الجاري سيتخطى الرقم القياسي لـ40 مليون سائح.

وأوضح الوزير التركي، في تصريح صحفي، أن عدد السياح القادمين إلى تركيا ازداد بنسبة 23 بالمائة تقريبا، ليصل إلى 32 مليون سائح لغاية نهاية الربع الثالث من العام الجاري.

وأضاف أن هذا المعطى "يؤكد أننا سنتخطى هدف الوصول إلى 40 مليون سائح، وبذلك سنحقق رقما قياسيا"، بتعبيره.

وأعلن المسؤول أنه ستنطلق، اعتبارا من أبريل القادم، رحلات مجدولة إلى إزمير وأنطاليا قادمة من الدول الغربية والناطقة بالروسية ومن الشرق الأوسط، على متن طائرات الخطوط الجوية التركية.

وأكد أرصوي أن مطار إسطنبول يعتبر من أهم الاستثمارات التي ستنقذ مستقبل السياحة في إسطنبول وتركيا. وأشار إلى أنه تم الوصول إلى المراحل النهائية لإطلاق صندوق تطوير السياحة في تركيا، مسجلا أن المشروع سيقدم إلى البرلمان نهاية نونبر المقبل.