وفاة وزير الشؤون الدينية الاسرائيلي ديفيد أزولاي

هسبريس - أ.ف.ب

أعلن رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو وفاة وزير الشؤون الدينية في حكومته ديفيد أزولاي، عن 64 عاما، بعد صراع طويل مع المرض.

وكتب نتانياهو على موقع تويتر للرسائل القصيرة: "صلينا طويلا من أجل شفاء ديفيد الذي كان يصارع مرضا خطيرا، لكن معركته من أجل الحياة انتهت قبل ساعات".

من جهته، كتب حزب "شاس" المتشدد على صفحته على فيسبوك أنه "في حداد بعد وفاة وزير الشؤون الدينية الحاخام ديفيد أزولاي".

وأزولاي مولود في يناير 1954 في مكناس بالمغرب، وهاجر إلى اسرائيل مع عائلته في 1963، حسب سيرته الرسمية في الكنيست الاسرائيلي.

وقد انتخب هذا الاستاذ الجامعي للمرة الأولى في البرلمان سنة 1996، ثم عين في حكومة نتانياهو في 2015.

وذكرت صحيفة "هآرتس" الاسرائيلية أن الراحل كان مصابا بالسرطان، واضطر للتخلي عن مقعده في البرلمان بسبب تدهور وضعه الصحي.