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الرئيسية | خارج الحدود | وفاة وزير الشؤون الدينية الاسرائيلي ديفيد أزولاي

وفاة وزير الشؤون الدينية الاسرائيلي ديفيد أزولاي

وفاة وزير الشؤون الدينية الاسرائيلي ديفيد أزولاي
هسبريس - أ.ف.ب
الأربعاء 31 أكتوبر 2018 - 14:40

أعلن رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو وفاة وزير الشؤون الدينية في حكومته ديفيد أزولاي، عن 64 عاما، بعد صراع طويل مع المرض.

وكتب نتانياهو على موقع تويتر للرسائل القصيرة: "صلينا طويلا من أجل شفاء ديفيد الذي كان يصارع مرضا خطيرا، لكن معركته من أجل الحياة انتهت قبل ساعات".

من جهته، كتب حزب "شاس" المتشدد على صفحته على فيسبوك أنه "في حداد بعد وفاة وزير الشؤون الدينية الحاخام ديفيد أزولاي".

وأزولاي مولود في يناير 1954 في مكناس بالمغرب، وهاجر إلى اسرائيل مع عائلته في 1963، حسب سيرته الرسمية في الكنيست الاسرائيلي.

وقد انتخب هذا الاستاذ الجامعي للمرة الأولى في البرلمان سنة 1996، ثم عين في حكومة نتانياهو في 2015.

وذكرت صحيفة "هآرتس" الاسرائيلية أن الراحل كان مصابا بالسرطان، واضطر للتخلي عن مقعده في البرلمان بسبب تدهور وضعه الصحي.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (19)

1 - ملاحظة الأربعاء 31 أكتوبر 2018 - 14:45
شخصيا أتمنى وفاة كل هؤلاء الصهاينة في يوم قريب إن شاذ الله.، ومعهم كل لصوص ومفسدي بلدي. لن يتأسف لهم أحد.
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121
2 - لطيفة الأربعاء 31 أكتوبر 2018 - 14:47
مات موتة عادية محاطا باحباءه. وماذا عن الفلسطينيون الذين يقتلون بدم بارد وتحرم منهم امهاتهم؟؟؟؟ وجل اليهود الذين من اصل مغربي ووصلو للسلطة تجدهم اكثر كرها وتنكيلا بالفلسطينيين
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96
3 - ستوتي الأربعاء 31 أكتوبر 2018 - 14:56
لن تدمع عيني الى لاهل فلسطين امه الكيان السرطاني تغلغل في الجسد العربي واصبح ينخر في هاذا الجسد المتصارع مع ذاته اصلا لطفك ربي بهاذه الامه
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56
4 - מאהב ערבי الأربعاء 31 أكتوبر 2018 - 15:01
رحمه الله ورزق اهله الصبر والسلوان ..انا لله وانا اليه لراجعون.
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-100
5 - متابع الأربعاء 31 أكتوبر 2018 - 15:07
موته لن تغير شئ من معاناة الشعب الفلسطيني. لاسف نرى العديد من سياسين و الجنرالات في اسرائيل من اصل مغربي اكثر كره و تشدد مع و العرب. في مقدمتهم عمير بيريز و وزيرة الرياضة الحالية و الترجمان من اصل مراكشي المشارك في مجازر غزة.
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29
6 - Peace الأربعاء 31 أكتوبر 2018 - 15:08
تعازينا الحارة و انا لله و انا اليه راجعون. و ان يلهم دويه الصبر و السلوان. و ان يكون مرضه بمتابة مغفرة له, فعلا السرطان افة العصر و مرض عضال. اصاب اشخصا عزيزين علي كجدتتي يطو و زوجة ابي و اصدقاء اعزاء و كلهم من مدينة مكناس ر حمهم الله جميعا. و يشفي الله جميع االمرضى و ينجي المومنين. الحاخام ديفيد أزولاي من مدينة مكناس, اسم و مكان عجيب, يا لها من صدف عجيبة. رحمه الله.
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-73
7 - ber nour الأربعاء 31 أكتوبر 2018 - 15:17
فل يرقد بي سلام الاعمار بيد الله عز وجل
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-43
8 - مغربي الأربعاء 31 أكتوبر 2018 - 15:18
لله ما أعطى و لله ما اخذ تعازينا الحارة لليهود المغاربة و لاسرتيه الصغيرة و الكبيرة ان لله وان اليه راجعون .
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-43
9 - كمال الأربعاء 31 أكتوبر 2018 - 15:19
٢
وليس اليهود المغاربه فقط بل جميع اليهود المنحدرون من الدول العربيه.
فهم العمود الفقري في جميع الاحزاب المتشدده والمتعصبه في إسرائيل ولائهم الوحيد والاخير هو للدوله العبريه فقط. فمن يقول العكس فهو واهم.
كنت اشتغل في احد المرافق السياحيه في اروبا منذ مده وبمناسبه عيد الفصح اليهودي تم حجز تلك المرفق بالكامل من قبل يهود تونسيين لعده ايام اغلبهم يتحدثون اللهجه التنوسيه بطلاقه. فقامو بنشر بعض الاعلام الإسرائيله في احد الاجنحه فسألت احد مسؤولي الجماعه عن الاعلام التنوسيه ما دام هم تونسيون. ابتسم وانصرف مع شيئ من الاستهزاء وهناك تأكدت بالملموس بان ولائهم الوحيد هو لدوله إسرائيل.
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16
10 - الغيور الأربعاء 31 أكتوبر 2018 - 15:21
كل نفس ذائقة الموت ويظهر لي ان حكومة نتنياهو مغربية لأن الوزير الهالك من أصل مغربي
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-7
11 - المتوكل الأربعاء 31 أكتوبر 2018 - 15:27
رحمه الله وأنا لله وأنا إليه راجعون ...الفلسطينيون في الأول دعهم ينهون القتل والذبح بينهم والاختلاف والفوضى ..مع العلم هم من باعوا ارضهم بأيديهم ..
كفى شعارات وسفسطة وكلام فارغ ...إسرائيل دولة قائمة ومتطورة ودع العرب في عنترياتهم الفارغة وحدهم وقتلهم لبعضهم البعض ..بعض الأخوة المعلقين يتشفون بالموت ويريدون القتل التقطيع الموت ..اخلاق داعش ونفسيات مريضة
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-15
12 - مقاطعون الأربعاء 31 أكتوبر 2018 - 15:30
إن إخواننا الفلسطينيون ، نظرا لما يعيشونه من حيف
وحصار و قهر ، فهم يرون جميع صنوف القتل و التعذيب .
فتحية نضالية لهذا الشعب البطل ، الذي يستحق كل الدعم
المادي و المعنوي .
أما نحن لا يجب علينا التشفي في الموت أو المرض ،
فكل منا لا بد له منهما .
و من مات ،إنتهى عمله في الدنيا وإلى الأبد . يبقى أمره
بيد خالقه ،إن شاء غفر له ، وإن شاء عذبه.
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9
13 - soussi الأربعاء 31 أكتوبر 2018 - 15:45
تعازينا الحارة و انا لله و انا اليه راجعون. و ان يلهم دويه الصبر و السلوان. و ان يكون مرضه بمتابة مغفرة له, فعلا السرطان افة العصر و مرض عضال. اصاب اشخصا عزيزين علي كجدتتي يطو و زوجة ابي و اصدقاء اعزاء و كلهم من مدينة مكناس ر حمهم الله جميعا. و يشفي الله جميع االمرضى و ينجي المومنين. الحاخام ديفيد أزولاي من مدينة مكناس, اسم و مكان عجيب, يا لها من صدف عجيبة. رحمه الله.
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-13
14 - علي الأربعاء 31 أكتوبر 2018 - 15:47
هو عندي مغربي مهما كان ، كما المغاربة الصحراويين المتمردين على المغرب ، كما المغاربة الذين غشوا في امتحانات الباكالوريا و في الجامعات و يتفرعنون في الأنترنت و يوزعون الدروس الفارغة ، و كما المغاربة المشرملون الذين يقطعون الطرق و يسلبون و يقتلون و ييتمون ، و كما المغاربة الذين يغشون في زيت الزيتون و غيره ، و كما المغاربة الذين يلجؤون إلى السحر للتريق بين الزوج و زوجته و تسميم الناس و تحويلهم إلى مجانين ، و كما المغاربة الذين لا يحترمون قانون السير فيقتلون و يجرحون ...إلخ . أزولاي هذا لا يقل عندي مغربية عن هؤلاء و غيرهم ، فله الرحمة كما لهم الرحمة. و من يدرينا لعل الله أحسن خاتمته و تاب عليه و عليهم و غفر للفلسطيين الذين حملوا أعلام البوليزاريو و أيدوا و ما قصروا تقصيرا .ألا يوجد مغاربة في الجيش الفرنسي و غيره ؟ ألا يوجد مغاربة في إسبانيا و هي تحتل مناطق مغربية ؟ رحمة الله على أزولاي
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-2
15 - أدربال الأربعاء 31 أكتوبر 2018 - 15:54
نعم الرجل
كان إنسانا لطيفا و اخلاقه عالية
هدا طبعا ليس بغريب على اخواننا اليهود
انا حزين جدا لفقدان هدا الرجل العظيم عظامة الشعب الاسرائيلي المتسامح الكريم
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-3
16 - safriwi mol7id الأربعاء 31 أكتوبر 2018 - 16:00
تعازينا الحارة و انا للات و انا اليها راجعون
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0
17 - marocain de belgique الأربعاء 31 أكتوبر 2018 - 16:03
mes condoléance aux peuple marocains .
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18 - mol chekara الأربعاء 31 أكتوبر 2018 - 16:04
واش غادييين يدفنوه فمقبرة الشهداء الرباط
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0
19 - מאהב ערבי الأربعاء 31 أكتوبر 2018 - 16:09
האחים הערבים שלי, במיוחד המגרב, בגלל השנאה, בגלל כל הקיצוניות הזאת עם היהודים, כולנו אחים, מספיק שנאה, וכולם נהיו אחים.
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