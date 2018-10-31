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كُتّاب وآراء
وفاة وزير الشؤون الدينية الاسرائيلي ديفيد أزولاي
أعلن رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو وفاة وزير الشؤون الدينية في حكومته ديفيد أزولاي، عن 64 عاما، بعد صراع طويل مع المرض.
وكتب نتانياهو على موقع تويتر للرسائل القصيرة: "صلينا طويلا من أجل شفاء ديفيد الذي كان يصارع مرضا خطيرا، لكن معركته من أجل الحياة انتهت قبل ساعات".
من جهته، كتب حزب "شاس" المتشدد على صفحته على فيسبوك أنه "في حداد بعد وفاة وزير الشؤون الدينية الحاخام ديفيد أزولاي".
وأزولاي مولود في يناير 1954 في مكناس بالمغرب، وهاجر إلى اسرائيل مع عائلته في 1963، حسب سيرته الرسمية في الكنيست الاسرائيلي.
وقد انتخب هذا الاستاذ الجامعي للمرة الأولى في البرلمان سنة 1996، ثم عين في حكومة نتانياهو في 2015.
وذكرت صحيفة "هآرتس" الاسرائيلية أن الراحل كان مصابا بالسرطان، واضطر للتخلي عن مقعده في البرلمان بسبب تدهور وضعه الصحي.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (19)
وليس اليهود المغاربه فقط بل جميع اليهود المنحدرون من الدول العربيه.
فهم العمود الفقري في جميع الاحزاب المتشدده والمتعصبه في إسرائيل ولائهم الوحيد والاخير هو للدوله العبريه فقط. فمن يقول العكس فهو واهم.
كنت اشتغل في احد المرافق السياحيه في اروبا منذ مده وبمناسبه عيد الفصح اليهودي تم حجز تلك المرفق بالكامل من قبل يهود تونسيين لعده ايام اغلبهم يتحدثون اللهجه التنوسيه بطلاقه. فقامو بنشر بعض الاعلام الإسرائيله في احد الاجنحه فسألت احد مسؤولي الجماعه عن الاعلام التنوسيه ما دام هم تونسيون. ابتسم وانصرف مع شيئ من الاستهزاء وهناك تأكدت بالملموس بان ولائهم الوحيد هو لدوله إسرائيل.
كفى شعارات وسفسطة وكلام فارغ ...إسرائيل دولة قائمة ومتطورة ودع العرب في عنترياتهم الفارغة وحدهم وقتلهم لبعضهم البعض ..بعض الأخوة المعلقين يتشفون بالموت ويريدون القتل التقطيع الموت ..اخلاق داعش ونفسيات مريضة
وحصار و قهر ، فهم يرون جميع صنوف القتل و التعذيب .
فتحية نضالية لهذا الشعب البطل ، الذي يستحق كل الدعم
المادي و المعنوي .
أما نحن لا يجب علينا التشفي في الموت أو المرض ،
فكل منا لا بد له منهما .
و من مات ،إنتهى عمله في الدنيا وإلى الأبد . يبقى أمره
بيد خالقه ،إن شاء غفر له ، وإن شاء عذبه.
كان إنسانا لطيفا و اخلاقه عالية
هدا طبعا ليس بغريب على اخواننا اليهود
انا حزين جدا لفقدان هدا الرجل العظيم عظامة الشعب الاسرائيلي المتسامح الكريم