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الرئيسية | خارج الحدود | إندونيسيا تحتج لدى السعودية على إعدام خادمة

إندونيسيا تحتج لدى السعودية على إعدام خادمة

إندونيسيا تحتج لدى السعودية على إعدام خادمة
هسبريس - رويترز
الأربعاء 31 أكتوبر 2018 - 08:40

قدمت إندونيسيا احتجاجا للسعودية على إعدام خادمة إندونيسية أدينت بقتل مخدومها الذي تقول منظمة للدفاع عن حقوق العمال إنه كان يحاول اغتصابها في ذلك الوقت.

وقال الرئيس جوكو ويدودو إنه اتصل بوزير الخارجية السعودي عادل الجبير لتقديم احتجاج والمطالبة بمعرفة سبب عدم إبلاغ إندونيسيا بإعدام المرأة وتدعى توتي تورسيلاواتي.

ونقل مكتب أمين مجلس الوزراء عن ويدودو قوله "اتصلنا بوزير خارجية السعودية ونقلنا احتجاجنا".

وأدينت تورسيلاواتي، التي كانت تعمل في مدينة الطائف، بقتل صاحب العمل في يونيو 2011.

وقالت منظمة إندونيسية معنية بالدفاع عن حقوق العاملين، تدعي مايجرنت كير أو رعاية المهاجرين، في سبتمبر إن تورسيلاواتي كانت تدافع عن نفسها من محاولة لاغتصابها.

واستشهد مكتب أمين مجلس الوزراء بتأكيد المنظمة.

وقال الرئيس إنه تم استدعاء سفير السعودية لدى إندونيسيا لبحث الأمر.

ولم ترد سفارة السعودية في جاكرتا على اتصالات لطلب تعليق.

وتطبق إندونيسيا، التي تعيش فيها أكبر أغلبية مسلمة في العالم وتربطها عموما علاقات جيدة بالسعودية، أحكام الإعدام أيضا في جرائم محددة.

وطالبت إندونيسيا السعودية عدة مرات بتعزيز حماية العاملين الإندونيسيين بما في ذلك مطالبة وزير خارجيتها ريتنو مرسودي بذلك هذا الشهر خلال لقائه نظيره السعودي في جاكرتا.

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