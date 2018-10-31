24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|31
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:16
|07:43
|13:16
|16:13
|18:40
|19:56
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- استمرار احتجاج "أساتذة الجالية" .. الغاضبون يتشبثون بتنقيط الأقدمية
- الأجواء العاصفية مستمرة في مختلف أرجاء المملكة
- "العربية للطيران" تربط طنجة ومراكش والداخلة
- اصطدام حافلة وتاكسي يقتل 3 أشخاص في أزيلال
- مقاييس الأمطار في البلاد: طنجة تتلقى 83 ملمترا
لأول مرة .. المغرب يتقدم تسع مراتب في تصنيف ممارسة الأعمال (5.00)
محتجون: سائق "قطار بوقنادل" "كبش فداء" لإسكات الرأي العام (5.00)
السفير البريطاني رايلي يستكشف أغوار تاريخ "المغرب الروماني" (5.00)
مهنيون: إضراب شاحنات نقل البضائع يشل الرّواج الاقتصادي بالمغرب (5.00)
- نقابات التعليم تلتقي بالوزير أمزازي وترفض جديد التوقيت المدرسي - (98)
- أخنوش: "المغرب الأخضر" يدعم الفلاحين بدون حسابات أو مزايدات - (72)
- "غَادي فالخسران أحمّادي".. عبارة ساخرة تلهب "فيسبوك" المغاربة - (72)
- فيسبوكيون ينشدون تدخل الملك في الساعة الإضافية - (63)
- هل المطار الجديد في إسطنبول هو الأكبر والأفضل في العالم؟ - (59)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
إندونيسيا تحتج لدى السعودية على إعدام خادمة
قدمت إندونيسيا احتجاجا للسعودية على إعدام خادمة إندونيسية أدينت بقتل مخدومها الذي تقول منظمة للدفاع عن حقوق العمال إنه كان يحاول اغتصابها في ذلك الوقت.
وقال الرئيس جوكو ويدودو إنه اتصل بوزير الخارجية السعودي عادل الجبير لتقديم احتجاج والمطالبة بمعرفة سبب عدم إبلاغ إندونيسيا بإعدام المرأة وتدعى توتي تورسيلاواتي.
ونقل مكتب أمين مجلس الوزراء عن ويدودو قوله "اتصلنا بوزير خارجية السعودية ونقلنا احتجاجنا".
وأدينت تورسيلاواتي، التي كانت تعمل في مدينة الطائف، بقتل صاحب العمل في يونيو 2011.
وقالت منظمة إندونيسية معنية بالدفاع عن حقوق العاملين، تدعي مايجرنت كير أو رعاية المهاجرين، في سبتمبر إن تورسيلاواتي كانت تدافع عن نفسها من محاولة لاغتصابها.
واستشهد مكتب أمين مجلس الوزراء بتأكيد المنظمة.
وقال الرئيس إنه تم استدعاء سفير السعودية لدى إندونيسيا لبحث الأمر.
ولم ترد سفارة السعودية في جاكرتا على اتصالات لطلب تعليق.
وتطبق إندونيسيا، التي تعيش فيها أكبر أغلبية مسلمة في العالم وتربطها عموما علاقات جيدة بالسعودية، أحكام الإعدام أيضا في جرائم محددة.
وطالبت إندونيسيا السعودية عدة مرات بتعزيز حماية العاملين الإندونيسيين بما في ذلك مطالبة وزير خارجيتها ريتنو مرسودي بذلك هذا الشهر خلال لقائه نظيره السعودي في جاكرتا.