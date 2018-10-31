24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|31
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:16
|07:43
|13:16
|16:13
|18:40
|19:56
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- استمرار احتجاج "أساتذة الجالية" .. الغاضبون يتشبثون بتنقيط الأقدمية
- الأجواء العاصفية مستمرة في مختلف أرجاء المملكة
- اصطدام حافلة وتاكسي يقتل 3 أشخاص في أزيلال
- مقاييس الأمطار في البلاد: طنجة تتلقى 83 ملمترا
- نادي ليستر سيتي يتجنب التحليق بعد مقتل مالكه
لأول مرة .. المغرب يتقدم تسع مراتب في تصنيف ممارسة الأعمال (5.00)
محتجون: سائق "قطار بوقنادل" "كبش فداء" لإسكات الرأي العام (5.00)
السفير البريطاني رايلي يستكشف أغوار تاريخ "المغرب الروماني" (5.00)
مهنيون: إضراب شاحنات نقل البضائع يشل الرّواج الاقتصادي بالمغرب (5.00)
- نقابات التعليم تلتقي بالوزير أمزازي وترفض جديد التوقيت المدرسي - (95)
- أخنوش: "المغرب الأخضر" يدعم الفلاحين بدون حسابات أو مزايدات - (72)
- "غَادي فالخسران أحمّادي".. عبارة ساخرة تلهب "فيسبوك" المغاربة - (72)
- فيسبوكيون ينشدون تدخل الملك في الساعة الإضافية - (63)
- هل المطار الجديد في إسطنبول هو الأكبر والأفضل في العالم؟ - (59)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
النيابة العامة التركية تؤكد تقطيع جثة خاشقجي
أعلنت النيابة العامة التركية في إسطنبول أنها لم تتوصل إلى نتائج ملموسة من اللقاءات مع المدعي العام السعودي، رغم كل جهودهم المتسمة بالنوايا الحسنة لإظهار الحقيقة بشأن مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده.
جاء ذلك في بيان صادر عن النيابة العامة التركية، اليوم الأربعاء، أكدت فيه أن الصحافي السعودي "جمال خاشقجي قتل خنقاً فور دخوله مبنى القنصلية السعودية في إسطنبول وفقاً لخطة كانت معدة مسبقاً"، مضيفة: تم تقطيع جثة خاشقجي بعد مقتله والتخلص منها.
وأوضحت النيابة التركية: "لم نتوصل إلى نتائج ملموسة من اللقاءات (مع الجانب السعودي) رغم كل جهودنا المتسمة بالنوايا الحسنة لإظهار الحقيقة"، مشيرة إلى أن النائب العام في إسطنبول تلقى دعوة لزيارة السعودية في إطار قضية خاشقجي.
وأضاف البيان: أبلغَنا المدعي العام السعودي بعدم صدور أي تصريح من قبل الجانب السعودي حول وجود متعاون محلي في القضية.
وشددت النيابة العامة بإسطنبول على أنه تم مجددا المطالبة بتسليم المشتبه بهم الذين أُعتقلوا في المملكة العربية السعودية.
وتابعت قائلة: وجهنا أسئلة إلى الجانب السعودي عن "المتعاون المحلي" الذي تسلّم جثة خاشقجي"
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (21)
منصبا أو مالا في دنيا فانية
لا نطبل للسعودية أو نصفق لقتل خاشقجي أو غيره، وإنما هي قضية داخلية لدولة حولها الإعلام لقضية رأي عام واستغلتها أمريكا لابتزاز السعودية .. وليس هناك أي مخابرات في العالم ليس لها ضحايا وإنما الإهتمام بجمال فقط لأنه معروف وكان يعيش في بلاد عدوة للمسلمين وتحارب الإسلام بكل قوة وتشجع وتساند كل من خرج على بلاد إسلامية وأخذ ينتقدها ويحاربها ..
لهذا أقول لكم كفاكم غباءً واستهتاراً واهتموا بقضايكم الدينية والوطنية قبل الإهتمام بقضايا الآخرين !!
القضية انتهت من زمان مند ان اعترفت السلطات السعودية بالامر و دفعت المتورطين نحو العدالة
اما تشاهدونه حاليا هو بعد ان فشلت تركيا في الاسترزاق بالقضية و جلب بعد الدولارات ستخرج علينا بتصريحات اقل ما يقال عنها غبي .
الجميع يعلم ان الصحفي قتل في القنصلية ما الجديد في ذالك ، و اذا كان لتركيا دليل فلتقدمه حيث اصبحت لعبتها مكشوفة لم تنجح في الاسترزاق في القضية.
اما من يقول اين هم علماء ، اسئل نفسك كم شخص قتل ذبحا في المغرب فقط في هذا الشهر ، فما علاقة العلماء بذالك
و لماذا اخذته "خطيبته" للقنصلية في اسطمبول ليحضر اوراق الزواج من هناك?! هل غدرت به خديجة التركية??!!
حيا يرزق ، هل كان سيخلق متاعب لكم ، أكثر
مما تعيشونه الآن ؟ و ماهي ؟
و قلت سابقاً إن المال الوفير يقرب صاحبه إلى البهيمية ،
حيث يصبح بإمكانه أن ينجز ما يروج في باله ،
و لا يفكر في عواقب الأمور ، إنه سكران حتى الثمالة ،
فلا عقل و لا ضمير و لا أخلاق . ( أموال الأماكن المقدسة ،
هي للسملمين ، يتصرف فيها آل سعود حراماً، فتذهب حراماً).