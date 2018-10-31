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الرئيسية | خارج الحدود | النيابة العامة التركية تؤكد تقطيع جثة خاشقجي

النيابة العامة التركية تؤكد تقطيع جثة خاشقجي

النيابة العامة التركية تؤكد تقطيع جثة خاشقجي
هسبريس - متابعة
الأربعاء 31 أكتوبر 2018 - 15:03

أعلنت النيابة العامة التركية في إسطنبول أنها لم تتوصل إلى نتائج ملموسة من اللقاءات مع المدعي العام السعودي، رغم كل جهودهم المتسمة بالنوايا الحسنة لإظهار الحقيقة بشأن مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده.

جاء ذلك في بيان صادر عن النيابة العامة التركية، اليوم الأربعاء، أكدت فيه أن الصحافي السعودي "جمال خاشقجي قتل خنقاً فور دخوله مبنى القنصلية السعودية في إسطنبول وفقاً لخطة كانت معدة مسبقاً"، مضيفة: تم تقطيع جثة خاشقجي بعد مقتله والتخلص منها.

وأوضحت النيابة التركية: "لم نتوصل إلى نتائج ملموسة من اللقاءات (مع الجانب السعودي) رغم كل جهودنا المتسمة بالنوايا الحسنة لإظهار الحقيقة"، مشيرة إلى أن النائب العام في إسطنبول تلقى دعوة لزيارة السعودية في إطار قضية خاشقجي.

وأضاف البيان: أبلغَنا المدعي العام السعودي بعدم صدور أي تصريح من قبل الجانب السعودي حول وجود متعاون محلي في القضية.

وشددت النيابة العامة بإسطنبول على أنه تم مجددا المطالبة بتسليم المشتبه بهم الذين أُعتقلوا في المملكة العربية السعودية.

وتابعت قائلة: وجهنا أسئلة إلى الجانب السعودي عن "المتعاون المحلي" الذي تسلّم جثة خاشقجي"

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (21)

1 - مسلم الأربعاء 31 أكتوبر 2018 - 15:14
لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
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52
2 - رشيد الأربعاء 31 أكتوبر 2018 - 15:15
أنتظر بشوق تعاليق المطبلين للسعودية.. هيا آتوا ما عندكم لنضحك هذا المساء فكم نحن محتاجون للضحك
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56
3 - rachida الأربعاء 31 أكتوبر 2018 - 15:16
واحيرا جاء الاعلان الرسمي لتصفية خاشقجي وتقطيع جثته فماذا بقي لترامب سالبي اموال السعودية ان يقولوه لم يبقى لهم الا الاعتراف والكشف عمن خطط لهذه الجريمة المكراء .
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46
4 - زكرياء المغربي الأربعاء 31 أكتوبر 2018 - 15:22
فمن المسؤول عن ذلك السعودية أو طرف أخر
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7
5 - جبلي ابن الجبل الأربعاء 31 أكتوبر 2018 - 15:25
باقي ما بغا يسالي هاد لفيلم التركي ؟؟ من يتكلم و يندد بالمجازر التي يرتكبها الجيش الصهيوني ضد شباب و اطفال غزة ؟؟ كم من خاشنقي استشهد بغزة من يوم قتلوا الصحفي السعودي و لم يتكلم أحد عنهم ؟؟ أم هي خطة صهيوسعتركية لإلهاء العالم و تحويل الرأي العالم الدولي نحو تركيا حتى تركتب المجازر في غزة دون ان يندد او يلتفت اليها احد
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-11
6 - إسلام الأربعاء 31 أكتوبر 2018 - 15:26
ألا تخجلون من أنفسكم، من 2 أكتوبر حتى 31 أكتوبر. وانتم بين سؤال وجواب من المفروض إعطاء الحقائق من الساعة الأولى؟ يا له من بهتان تركي...
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-7
7 - عادل الأربعاء 31 أكتوبر 2018 - 15:26
والله لولا مال السعودية لما أعطو القضية أي اهمية كم قتلت واغتالت إسرائيل من شخصية خارج بلادها ولم يعطي الرئي الدولي أي هتمام بقضيا مماثلة ولكن لسلب اكثر من هذه الدولة الحمقاء
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5
8 - ايت الراصد:المهاجر الأربعاء 31 أكتوبر 2018 - 15:26
انها معلومة ليست بجديدة لان المنشار اصبح صفة لولي عهدبني سعود!؟فمن خلال الرصد الدقيق ومن مصادر متعددة هنا بامريكا تاكدت من التالي ...حيث اتضح ان اردوغان والذي يملك كل المعلومات لم يدل بكل التفاصيل ..وبالتالي كانت هناك ردة فعل الراي الدولي الذي علم ان هناك صفقة بين امريكا وتركيا من جهة والسعودية وأردوغان من جهة اخرى ،لقد صرح خاشقجي بان على العرب ان يؤسسوا قناة تنقل صوتهم بحرية، وفعلا لقد كان على وشك تأسيس قناة الاخبار العربية من قطر ؟..الاهم ان المديرة 'جينا هاسبيل" للمخابرات الامريكية أمدت المخابرات التركية بمعلومات عن محاولة التنفيذ للعملية مقابل الإفراج عن القس العميل الامريكي وبالتالي فقد اجتهد الثعلب الحقيقي للمخابرات التركية "هاكان فيدان "..الذي يعتبره اردوغان خزان أسراره ومكتشف عملية الانقلاب الفاشل..و نتيجة توفر تسجيلات مخزنة ب"اي كلاود"من خلال ساعة خاشقجي فان ابقاء العملية سرا فشلت وتم فضحها عالميا فكانت اتصالات ترامب باردوغان قبل الخطاب كما زارت هاسبيل انقرة حتى لايتم فضح ولي العهد ؟!واتصل أردوغان بالملك السعودي لانه رفض التعامل مع ولي العهد وكان الاتفاق لصالح اقتصاد تركيا
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10
9 - wood الأربعاء 31 أكتوبر 2018 - 15:28
الطريقة الوحيدة لإخراج الجثة دون إثارة الإنتباه هي تقطيعها إلى أجزاء أصغر يتم إخراجها داخل عدد من الحقائب . فمسألة تقطيع جثة خاشقجي كانت معروفة مند البداية ، و أغلب الظن أنه تم التخلص منها بطريقة أو بأخرى في تركيا ، و يبدو ان تلكؤ السعودية في إعلان مكان الجثة أو مآلها قد يكون بسبب عدم وجود الرأس و غيابه عن الأجزاء الأخرى ، لأنه تم نقله إلى الرياض ضمن طقوس دموية توارثها أعراب الخليج مند الجاهلية التي لم يخروا منها أبدا مصداقا لما جاء في القرن في أكثر من موضع (إن الله لا يهدي القوم الكافرين) . فالانظمة الأعرابية ليس لها من سبيل سوى تصفية المعارضين للحفاظ على عروشها و كراسيها !!!
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13
10 - صالح صالح الأربعاء 31 أكتوبر 2018 - 15:29
ﻻ حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. منتهى اﻻجرام وقسوة القلوب ونزغات الشياطين تفعل اﻻفاعيل. اللهم لطفك يا لطيف.
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11
11 - مواطن مغربي الأربعاء 31 أكتوبر 2018 - 15:30
قطعت الجثة كي يسهل عليهم اذابتها او حرقها..فأين هيئة كبار العلماء التي تطبل للحاكم..ان الله يمهل ولا يهمل وان غدا لناظره لقريب.
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19
12 - karim الأربعاء 31 أكتوبر 2018 - 15:35
ملحمة سياسية ادارية عالية اديرت بحرفية مذهلة من الدءب التركي رجب طيب اردوغان وهاكان فيدان تدرس في فن ادارة الازمات فالسعودية التي تناصب اردوغان العداء وشاركت مع الامارات في دفاع المليارات من اجل تدبير محاولة انقلاب فاشلة ثم ضخ عشرات المليارات لهز الاقتصاد والعملة التركية وقعت اخيرا في براثن الثعلب وقد كانت تدبر عملية قتل خاشقجي على ارض تركيا لهز الامن التركي وفقدان الثقة لدى مؤيديه وناخبيه تجثو الان ذليلة راكعة في انتظار صدور الحكم عليها كفار وقع في المصيدة ينتظر حتفه جاءت حادثة اغتيال الصحفي الشهير جمال خاشقجي وتقطيع جتثه داخل السفارة السعودية كهذية السماء التي سقطت قي حجر اردوغان ليصنع منها ملحمة سياسية واعلامية يمسك بكل خيوطها شدت اليها انظار العالم كله كمسلسل بوليسي تلهث خلفه الانفاس بتسريب بعض معلومات الجريمة بطريقة التنقيط واطالة امد التحقيقات والمناورات ولتعذيب الضحية نفسيا وللخروج باكبر قدر من المكاسب السياسية
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-3
13 - حزين على أمته الأربعاء 31 أكتوبر 2018 - 15:35
لاحول ولاقوة إلا بالله، أين الإسلام يا أمة محمد؟ حتى أكبر المجرمين لا يعاقبون بهذه الطريقة البشعة...
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11
14 - صقر الامازيغ الأربعاء 31 أكتوبر 2018 - 15:38
على المنتظم الدولي ان يفرض تحقيقا دوليا لكشف خبايا هذه الجريمة النكراء التي تذكرنا بالعصور القديمة ايام كان الخليفة يقطع رؤوس المعارضين ويضعهم عل الصحون ....على المنتظم الدولي ان يجلب هؤلاء المجرمون القتلة كيف ما كان منصبهم مكبلين الى محكمة العدل الدولية مثل ما جلب زعماء يوغوسلافيا سابقا وحوكموا وسجنوا وانتهى امرهم ...هذه جريمة بشعة لا يجب ان يسكت عليها العالم كله
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6
15 - محمد الأربعاء 31 أكتوبر 2018 - 15:38
لاحول ولا قوة الا بالله أصبح المسلم يقتل أخاه أالمسلم ويكيد له ويتربص به من أجل أن ينال
منصبا أو مالا في دنيا فانية
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3
16 - مسلم غيور على دينه الأربعاء 31 أكتوبر 2018 - 15:39
الإهتمام الزائد بقضية خاشقجي يبين مدى تحكم الإعلام في الأغلبية الساحقة من البشر ، العشرات من المسلمين يقتلون ويقطعون ويحرقون في اليوم عبر أنحاء العالم ولا أحد يهتم أو يتكلم
لا نطبل للسعودية أو نصفق لقتل خاشقجي أو غيره، وإنما هي قضية داخلية لدولة حولها الإعلام لقضية رأي عام واستغلتها أمريكا لابتزاز السعودية .. وليس هناك أي مخابرات في العالم ليس لها ضحايا وإنما الإهتمام بجمال فقط لأنه معروف وكان يعيش في بلاد عدوة للمسلمين وتحارب الإسلام بكل قوة وتشجع وتساند كل من خرج على بلاد إسلامية وأخذ ينتقدها ويحاربها ..
لهذا أقول لكم كفاكم غباءً واستهتاراً واهتموا بقضايكم الدينية والوطنية قبل الإهتمام بقضايا الآخرين !!
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-2
17 - كريم الأربعاء 31 أكتوبر 2018 - 15:42
حتى وإن كان المرحوم خاجقجي قد ارتكب ونحن نعلم أنه بريء،لا يمكن بأي حال من الأحوال تقطيع الجثة بل وجب دفنها كما قال رسولنا الكريم = إكرام الميت دفنه. أين نحن من تعاليمها الإسلامية.لا حول ولا قوة إلا بالله.
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6
18 - الحقيقة المرة الأربعاء 31 أكتوبر 2018 - 15:51
مضحك امر المغاربة .
القضية انتهت من زمان مند ان اعترفت السلطات السعودية بالامر و دفعت المتورطين نحو العدالة
اما تشاهدونه حاليا هو بعد ان فشلت تركيا في الاسترزاق بالقضية و جلب بعد الدولارات ستخرج علينا بتصريحات اقل ما يقال عنها غبي .
الجميع يعلم ان الصحفي قتل في القنصلية ما الجديد في ذالك ، و اذا كان لتركيا دليل فلتقدمه حيث اصبحت لعبتها مكشوفة لم تنجح في الاسترزاق في القضية.
اما من يقول اين هم علماء ، اسئل نفسك كم شخص قتل ذبحا في المغرب فقط في هذا الشهر ، فما علاقة العلماء بذالك
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-1
19 - Peace الأربعاء 31 أكتوبر 2018 - 15:53
"وأضافت النيابة العامة في إسطنبول، إن خاشقجي قتل خنقاً فور دخوله مبنى القنصلية السعودية في إسطنبول وفقاً لخطة كانت معدة مسبقاً."


و لماذا اخذته "خطيبته" للقنصلية في اسطمبول ليحضر اوراق الزواج من هناك?! هل غدرت به خديجة التركية??!!
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20 - RAMO الأربعاء 31 أكتوبر 2018 - 15:54
أقول لآل سعود ، لو خاشقجي(رحمة الله عليه) بقي
حيا يرزق ، هل كان سيخلق متاعب لكم ، أكثر
مما تعيشونه الآن ؟ و ماهي ؟
و قلت سابقاً إن المال الوفير يقرب صاحبه إلى البهيمية ،
حيث يصبح بإمكانه أن ينجز ما يروج في باله ،
و لا يفكر في عواقب الأمور ، إنه سكران حتى الثمالة ،
فلا عقل و لا ضمير و لا أخلاق . ( أموال الأماكن المقدسة ،
هي للسملمين ، يتصرف فيها آل سعود حراماً، فتذهب حراماً).
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1
21 - يوسف الأربعاء 31 أكتوبر 2018 - 15:59
سبحان الله و الحمد لله. الفقهاء المغاربة شرفاء و عقلاء، فقد صدق قول خطيب الجمعة بأن عري الكعبة يدل على أمر خطير كما سبق و وقع. و رغم عزله فإنشاء الله سيكون فقيهنا من الفائزين. اللهم احفظ شيوخنا و اخذل من خذل الاسلام و المسلمين.
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