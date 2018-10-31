النيابة العامة التركية تؤكد تقطيع جثة خاشقجي

هسبريس - متابعة

أعلنت النيابة العامة التركية في إسطنبول أنها لم تتوصل إلى نتائج ملموسة من اللقاءات مع المدعي العام السعودي، رغم كل جهودهم المتسمة بالنوايا الحسنة لإظهار الحقيقة بشأن مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده.

جاء ذلك في بيان صادر عن النيابة العامة التركية، اليوم الأربعاء، أكدت فيه أن الصحافي السعودي "جمال خاشقجي قتل خنقاً فور دخوله مبنى القنصلية السعودية في إسطنبول وفقاً لخطة كانت معدة مسبقاً"، مضيفة: تم تقطيع جثة خاشقجي بعد مقتله والتخلص منها.

وأوضحت النيابة التركية: "لم نتوصل إلى نتائج ملموسة من اللقاءات (مع الجانب السعودي) رغم كل جهودنا المتسمة بالنوايا الحسنة لإظهار الحقيقة"، مشيرة إلى أن النائب العام في إسطنبول تلقى دعوة لزيارة السعودية في إطار قضية خاشقجي.

وأضاف البيان: أبلغَنا المدعي العام السعودي بعدم صدور أي تصريح من قبل الجانب السعودي حول وجود متعاون محلي في القضية.

وشددت النيابة العامة بإسطنبول على أنه تم مجددا المطالبة بتسليم المشتبه بهم الذين أُعتقلوا في المملكة العربية السعودية.

وتابعت قائلة: وجهنا أسئلة إلى الجانب السعودي عن "المتعاون المحلي" الذي تسلّم جثة خاشقجي"