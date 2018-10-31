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كُتّاب وآراء
جماعة شيعية: 42 قتيلا جراء إطلاق الأمن النار بنيجيريا
قالت جماعة نيجيرية شيعية اليوم الأربعاء إن 42 من أعضائها لقوا حتفهم عندما أطلقت قوات الأمن الرصاص على احتجاجاتهم في العاصمة أبوجا خلال اليومين الماضيين.
وكان العدد السابق للقتلى حتى مساء أمس الثلاثاء قد بلغ 25 قتيلا من أعضاء الحركة الإسلامية في نيجيريا التي تظاهرت أعداد كبيرة من أعضائها لمطالبة الحكومة بالإفراج عن زعيمها إبراهيم زكزكي.
وفتح الجيش النار يوم الاثنين على مسيرة على مشارف أبوجا وأمس الثلاثاء أطلقت الشرطة النار على محتجين في وسط المدينة.
وقال إبراهيم موسى المتحدث باسم الجماعة الإسلامية في نيجيريا "ارتفع عدد قتلى هجوم أمس على أعضاء جماعتنا إلى سبعة حتى الآن".
وأضاف "ماتوا متأثرين بإصاباتهم أمس كما ارتفع عدد من قُتلوا يوم الاثنين في مارابا إلى 35". ومارابا منطقة تقع على مشارف أبوجا.
ولم ترد الشرطة ومتحدث باسم الجيش على اتصالات هاتفية طلبا للتعليق.
وزكزكي محتجز منذ ديسمبر كانون الأول عام 2015 عندما قتلت قوات الأمن المئات في حملة لقمع الحركة.