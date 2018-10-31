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كُتّاب وآراء
السعودية تفرج عن فلبينيات احتجزن في حفل للهالوين
قال دبلوماسي كبير اليوم الأربعاء إن السعودية أطلقت سراح 19 فلبينية احتجزن خلال مداهمة لحفل بمناسبة عيد الهالوين في الرياض، قالت السلطات إنها نُفذت بعد شكاوى من الموسيقى الصاخبة والملابس المخيفة.
وتظهر تسجيلات مصورة على الانترنت، قال ناشروها إنها للحفل الذي أقيم في منتجع مستأجر في مطلع الأسبوع، مشاركين يرتدون ملابس غريبة ويرقصون على وقع موسيقى صاخبة. كما تظهر اللقطات، التي لم تتحقق رويترز منها بشكل مستقل، سيارات الشرطة.
كانت إدارة الأمن العام قد ذكرت على تويتر يوم السبت أنها ألقت القبض على منظمي حفل "تمت إقامته مقابل مبالغ مالية بدون ترخيص رسمي، إلى جانب إزعاج السكان، وارتكاب بعض المشاركين فيه مخالفات نظامية، وإثارة مخاوف السكان باستخدام أقنعة وأزياء غريبة ومفرقعات".
وقال كريستوفر باتريك آرو القنصل العام للفلبين في السعودية لرويترز إنه تمت الاستعانة بالنساء الفلبينيات كعاملات نظافة في الحفل الذي أقيم بالرياض وإنهن لم يكن يرتدين تلك الملابس. وأضاف أن من الممكن أن يواجهن تهما بشأن انتهاك لوائح العمل.
ويعتبر بعض رجال الدين الهالوين شكلا من أشكال عبادة الشيطان ويرتبط بشدة بالثقافة الغربية.
وقال آرو إن أربعة رجال بينهم سعودي احتجزوا أيضا. ولم يتضح ما إذا كانت السلطات قد أطلقت سراحهم أيضا.
ولم ترد وزارة الداخلية على طلب لمزيد من المعلومات.
وقال مشاركون في الحفل لرويترز إن مئات الأشخاص حضروه. وقالت امرأة إن جميع الحضور كانوا من النساء باستثناء المنظمين ومنسقي الأغاني. وأضافت أنها لم تشاهد أي خمور أو أي شيء آخر غير لائق، وأن المنطقة المحيطة بمكان الحفل ليست كثيفة السكان.
وقال دبلوماسيون إن الشرطة داهمت مجمعين غربيين اثنين على الأقل في العاصمة السعودية الأسبوع الماضي بحثا على ما يبدو عن خمور وعمالة غير قانونية.