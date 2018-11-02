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الرئيسية | خارج الحدود | كولومبيا تستضيف أكثر من مليون لاجيء فنزويلي

كولومبيا تستضيف أكثر من مليون لاجيء فنزويلي

كولومبيا تستضيف أكثر من مليون لاجيء فنزويلي
هسبريس - إفي
الجمعة 02 نونبر 2018 - 06:05

أكدت الحكومة الكولومبية أن هناك أكثر من مليون لاجيء فنزويلي يعيش على أراضيها جراء الأزمة في البلد الجنوب أمريكي المجاور.

وذكرت الحكومة، في بيان لها، أنه "بحسب إحصائيات المنظمة الدولية للهجرة والمفوضية العليا للأمم المتحدة للاجئين، فإن هناك أكثر من مليوني و300 ألف فنزويلي غادروا بلادهم خلال الأعوام الأخيرة. وهناك ما يقرب من 50% منهم يعيشون حاليا في كولومبيا".

وأوضح المدير العام للهجرة في كولومبيا، كريستيان كروجر سارمينتو، لدى تقديم هذه الاحصائيات الاخيرة الخاصة بهجرة الفنزويليين أمام البرلمان الكولومبي: "في الوقت الحالي هناك أكثر من مليون و32 ألف فنزويلي يقيم في بلدنا".

وأفاد المسؤول أن أكثر من 676 ألف فنزويلي خرجوا إلى دول أخرى مثل الإكوادور، بيرو، تشيلي، المكسيك والولايات المتحدة.

ويفر الفنزويليون من بلادهم جراء الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي تعصف بالبلد اللاتيني.

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