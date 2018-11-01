الجيش الإسرائيلي يفرض منطقة عازلة حول غزة

هسبريس ـ مُتابعة

وجه الجيش الإسرائيلي رسالة تحذيرية لسكان قطاع غزة من الاقتراب من منطقة السياج الأمني، على الحدود، وذلك قبل المظاهرات المتوقعة بحلول يوم الجمعة.

وقال أفيخاي أردرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، في رسالة وجهها لسكان القطاع عبر صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي، :"منطقة السياج الأمني في قطاع غزة يجب أن تكون خالية من العنف والإرهاب"، بتعبيره.

كما أضاف المسؤول العبري نفسه أن "هذه المنطقة تهدف إلى الحفاظ على المنطقة الحدودية، ونحن مصممون على الحفاظ عليها ومنع الدخول إليها"، على حد قوله.

وكان ما لا يقل عن ستة فلسطينيين لقوا حتفهم برصاص الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، الجمعة الماضية، بالتزامن مع "مسيرات العودة" التي شهدتها المنطقة.

جدير بالذكر أن أكثر من 200 فلسطيني قتلوا، وأصيب 22 ألفا آخرون بجروح وحالات اختناق، منذ مارس الماضي مع بدء "مسيرات العودة".