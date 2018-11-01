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الرئيسية | خارج الحدود | فيتنام تطالب بحجب 3 آلاف موقع على الأنترنيت

فيتنام تطالب بحجب 3 آلاف موقع على الأنترنيت

فيتنام تطالب بحجب 3 آلاف موقع على الأنترنيت
هسبريس ـ مُتابعة
الخميس 01 نونبر 2018 - 04:00

طلبت فيتنام من موفري خدمات الانترنت الأجانب حذف أكثر من 3000 صفحة ومدونة إلكترونية ذات محتويات مناوئة للدولة، وفقا لما قاله كبير مسؤولي الأمن في الدولة أمام البرلمان.

وعلى الرغم من أنه لم يحدد الصفحات التي سيتم حذفها من الإنترنت، قال وزير الأمن العام، تو لام، إن الصفحات تشكل تهديدات لأمن الدولة، وأنه "من الضروري الاستمرار في جمع ودمج الوثائق والأدلة على ما يرتكب ضد الدولة من دعاية وتشويه وأنشطة إرهاب سيبراني، من أجل اتخاذ إجراءات في الوقت المناسب".

فيتنام، وهي دولة شيوعية تخضع لنظام الحزب الواحد، تحظر المعارضة وتصدر أحكاما بشكل روتيني لفترات سجن مطولة ضد النشطاء المناوئين للنظام.

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