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الرئيسية | خارج الحدود | الشرطة تحقق في قضية قتيلتين سعوديتين بأمريكا

الشرطة تحقق في قضية قتيلتين سعوديتين بأمريكا

الشرطة تحقق في قضية قتيلتين سعوديتين بأمريكا
هسبريس - رويترز
الخميس 01 نونبر 2018 - 15:30

ما تزال شرطة نيويورك تحاول كشف غموض يكتنف موت شابتين سعوديتين عُثر على جثتيهما، قبل أسبوع، على ضفة نهر هدسون الصخرية في مانهاتن مربوطتين معا بشريط لاصق حول الخصر والكاحل.

وتوصلت الشرطة منذ ذلك الحين إلى أن تالا فارع (16 عاما) وروتانا فارع (22 عاما)، أختان من المملكة العربية السعودية، كانتا تعيشان في ولاية فرجينيا، وأن هناك بلاغا باختفاء واحدة منهما على الأقل قبل شهرين.

ولم يحدد الطب الشرعي بعد سبب الوفاة، إن كانت نتيجة قتل أو انتحار. وقال مكتب الطب الجنائي إن الجثتين لم تكونا في حالة تحلل عندما وجدهما أحد المارة عصر يوم 24 أكتوبر؛ ما يشير إلى أن وفاتهما ليست منذ فترة بعيدة.

وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز"، نقلا عن الشرطة، أن الأختين طلبتا اللجوء إلى الولايات المتحدة في الآونة الأخيرة دون إبداء سبب، وأضافت أن والدتهما تلقت أيضا اتصالا هاتفيا من السفارة السعودية في واشنطن لإبلاغها بطلبي اللجوء.

وامتنعت شرطة نيويورك عن تأكيد تقرير الصحيفة، ولم يتسن الاتصال بأحد أفراد الأسرة للتعليق. بينما لم تعلق القنصلية العامة السعودية في نيويورك على تقرير الصحيفة بصورة مباشرة.

وقالت القنصلية، في بيان لها، إنها عينت محاميا لمتابعة القضية "لتجنب التقارير غير الدقيقة"، مضيفة أن السفارة السعودية في واشنطن تقدم أيضا "دعمها ومساعدتها" لأسرة الفتاتين "في هذه الفترة الصعبة".

وأبرزت القنصلية أن الأختين كانتا تدرسان برفقة أخيهما في واشنطن. وذكرت تقارير إعلامية أن روتانا كانت مسجلة بجامعة جورج ميسون في فيرفاكس بولاية فرجينيا، غير أنها تركت الولاية في الخريف وربما انتقلت إلى نيويورك في مرحلة ما.

وتوجه محققون من نيويورك إلى فيرفاكس لمعرفة تحركات الأختين هناك. ونشرت الشرطة، أمس الأربعاء، صورا جديدة كتلك المستخدمة في جواز السفر ظهرتا فيها ورأساهما مغطيان.

وقال ديرموت شيا، كبير المحققين في شرطة نيويورك، للصحافيين هذا الأسبوع: "هل توجد أي أدلة في فرجينيا عن حياتهما السابقة؟ (...) نحن نسعى إلى جلب حق هاتين الفتاتين".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - مواطن مغربي الخميس 01 نونبر 2018 - 16:03
يحكى ان قاطع طريق اوقف تاجرا في طرقات الصحراء ولما سلب منعه متاعه واراد ان يقتله قال له من ينجيك مني .قال التاجر وأشار إلى بجتان تحلقان في السماء ..هاتان البجتين ستشهدان عليك.فضحك من كلامه وقتله...ومرت سنوات وثاب ذاك القاطع طريق وصار من رجالات قصر الخليفة المأمون يحكي لهم الطرائف والنكت..وذات يوم حضر جلسة كان فيها الخليفة وبدأ يسرد ما وقع له مع ذاك التجر ويضحك على الجملة التي قالها له بأن تلك البجتين ستشهدان له..واخد يطيل الضحك وفي تلك اللحظة نادى الخليفة على السياف وأمر بقطع رأسه..
الدماء غالية عند الله ومهما اختفى المجرم سيقع في ايدي العدالة
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10
2 - القانون و دانون الخميس 01 نونبر 2018 - 16:05
دولة الحق و القانون

للتذكير اليوم كنت انا و اخي نقود السيارة و امامنا سيارة شرطة يقود قبلنا ببضعة امتار اقسم لكم
لم يستعما اشارات اللف عن اليمين و لا على الشمال و لم يقف في الضوء الاحمر و لم يعطي الاسبقؤة حين اقترب من le rond point
اقسم لكم اني لست كاذب
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11
3 - Abdou الخميس 01 نونبر 2018 - 16:29
اخبرت القنصلية السعودية ام الضحيتين يوم بعد وجود الضحيتين وامرتها بالعودة الى السعودية ..الرعايا السعوديون خارج ارض وطنهم يتعرضون للضغوط والتهديد من طرف المخابرات السعودية واصبحت ارواحهم تتساقط كارواح الدباب خارج ارض بلادهم ..ومن يقدر ان يقول للاسد فمك تنبعث منه راءحة كريهة ?
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