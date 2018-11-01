الشرطة تحقق في قضية قتيلتين سعوديتين بأمريكا

هسبريس - رويترز

ما تزال شرطة نيويورك تحاول كشف غموض يكتنف موت شابتين سعوديتين عُثر على جثتيهما، قبل أسبوع، على ضفة نهر هدسون الصخرية في مانهاتن مربوطتين معا بشريط لاصق حول الخصر والكاحل.

وتوصلت الشرطة منذ ذلك الحين إلى أن تالا فارع (16 عاما) وروتانا فارع (22 عاما)، أختان من المملكة العربية السعودية، كانتا تعيشان في ولاية فرجينيا، وأن هناك بلاغا باختفاء واحدة منهما على الأقل قبل شهرين.

ولم يحدد الطب الشرعي بعد سبب الوفاة، إن كانت نتيجة قتل أو انتحار. وقال مكتب الطب الجنائي إن الجثتين لم تكونا في حالة تحلل عندما وجدهما أحد المارة عصر يوم 24 أكتوبر؛ ما يشير إلى أن وفاتهما ليست منذ فترة بعيدة.

وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز"، نقلا عن الشرطة، أن الأختين طلبتا اللجوء إلى الولايات المتحدة في الآونة الأخيرة دون إبداء سبب، وأضافت أن والدتهما تلقت أيضا اتصالا هاتفيا من السفارة السعودية في واشنطن لإبلاغها بطلبي اللجوء.

وامتنعت شرطة نيويورك عن تأكيد تقرير الصحيفة، ولم يتسن الاتصال بأحد أفراد الأسرة للتعليق. بينما لم تعلق القنصلية العامة السعودية في نيويورك على تقرير الصحيفة بصورة مباشرة.

وقالت القنصلية، في بيان لها، إنها عينت محاميا لمتابعة القضية "لتجنب التقارير غير الدقيقة"، مضيفة أن السفارة السعودية في واشنطن تقدم أيضا "دعمها ومساعدتها" لأسرة الفتاتين "في هذه الفترة الصعبة".

وأبرزت القنصلية أن الأختين كانتا تدرسان برفقة أخيهما في واشنطن. وذكرت تقارير إعلامية أن روتانا كانت مسجلة بجامعة جورج ميسون في فيرفاكس بولاية فرجينيا، غير أنها تركت الولاية في الخريف وربما انتقلت إلى نيويورك في مرحلة ما.

وتوجه محققون من نيويورك إلى فيرفاكس لمعرفة تحركات الأختين هناك. ونشرت الشرطة، أمس الأربعاء، صورا جديدة كتلك المستخدمة في جواز السفر ظهرتا فيها ورأساهما مغطيان.

وقال ديرموت شيا، كبير المحققين في شرطة نيويورك، للصحافيين هذا الأسبوع: "هل توجد أي أدلة في فرجينيا عن حياتهما السابقة؟ (...) نحن نسعى إلى جلب حق هاتين الفتاتين".