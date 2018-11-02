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كُتّاب وآراء
المكسيك تعبّد طريق الاستخدام الشخصي للماريخوانا
قضت المحكمة العليا في المكسيك بأن الحظر الكامل للاستخدام الشخصي للماريخوانا أمر غير دستوري، مما يخلق سابقة قانونية يتعين على المحاكم الأخرى في البلاد اتباعها.
وأعلنت المحكمة العليا أن حكمها يأتي في قضيتين مرفوعتين ضد الحظر المطلق للاستخدام الشخصي للماريخوانا، ليصل بذلك عدد الأحكام الصادرة في هذه الشأن إلى خمسة.
ويتطلب القانون الفيدرالي المكسيكي صدور خمسة أحكام متتالية في نفس القضية، وفي نفس الاتجاه، من أجل خلق سابقة قانونية.
وقالت المحكمة نفسها، في بيان لها، إنه رغم أن الأحكام الصادرة لا تشرّع استخدام الماريخوانا إلا أن جميع المحاكم في البلاد يجب أن تتبع تلك السابقة.
وكانت المرة الأولى التي قضت فيها المحكمة المكسيكية العليا بهذا الشأن، في نونبر 2015، عندما حكمت لصالح أربعة أشخاص أرادوا أن يقوموا بزراعة واستهلاك المخدر.